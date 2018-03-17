Москва объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатов

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Российский МИД объявил персонами нон-грата и потребовал покинуть Россию в течение недели 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.
"Объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.
Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой.
Также сообщается, что деятельность Британского Совета в России прекращается в связи с неурегулированностью его статуса.
"В связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федераций прекращается его деятельность", — сообщается на сайте МИД РФ.
Британская сторона предупреждена, что если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер, уточнили в российском дипломатическом ведомстве.