Захарова: никогда ни в СССР, ни в России не было разработок вещества "Новичок"

По словам представителя МИД, слово "Новичок" в контексте разработок химических элементов в России и Советском Союзе вообще не употреблялось.

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила в эфире телеканала "Россия-24", что в России и СССР никогда не проводились исследования по разработке химоружия под названием "Новичок", которым, по заявлению Лондона, отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, сообщает РИА Новости.

"Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название "Новичок", — заявила дипломат.

При этом наиболее вероятными источниками происхождения отравляющего газа, по словам дипломата, являются Британия, Словакия, Чехия, Швеция и США.

Захарова обратила внимание на то, что у британцев, по логике, не должно быть вещества "Новичок". Тогда становится неясно, каким образом получено заключение о "российском следе" в деле о покушении на Скрипалей.

"Вывод напрашивается сам собой, может быть даже и не вывод, а вопросы: значит, у них есть образцы, которые они скрывают, либо это вообще все вранье, от начала до конца", — сказала Захарова в эфире "Россия 24".

Если Лондон раскроет формулу, то это прояснит, какие страны разрабатывали газ, отметила официальный представитель МИД.