Почему на самом деле произошла авария с участием группы "Пикник"

Причиной ДТП, где пострадали известные рок-музыканты, стало то самое обстоятельство, из-за которого большинству людей в зимний период лучше вообще не садиться за руль.

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. По факту аварии, в которой пострадали музыканты российской рок-группы "Пикник" и директор коллектива, будет проведена проверка, заявила в субботу журналистам глава Управления МВД России по Владимирской области Ирина Гавриченко.

Пострадали все

По сообщениям российских СМИ, шестеро участников группы "Пикник" с травмами различной степени тяжести в пятницу были госпитализированы в Центральную городскую больницу и определены в травматическое отделение, а еще один представитель коллектива отпущен на амбулаторное лечение.

Водители, виновные в несчастных случаях при ДТП, могут лишиться своих авто >>>

Напомним, что в пятницу днем музыканты попали в аварию на одной из трасс европейской части России. Микроавтобус, в котором путешествовали артисты, столкнулся с кроссовером марки Honda и вылетел в кювет. ДТП произошло во Владимирской области, в районе города Гусь-Хрустальный на 50-м километре дороги Владимир-Тума, по пути из Владимира в Рязань >>> © Sputnik/ Rodion Proca Видеофакт: в Кишиневе водитель, выезжая с парковки, задел "Лексус" и скрылся

Все участники и директор группы Владимир Сафронов (всего шесть человек) находились в микроавтобусе. Они получили ушибы, ссадины и сотрясение мозга. У барабанщика "Пикника" Леонида Кирноса подозревали перелом позвоночника.

Шел на обгон

Оказалось, что ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля Honda вылетел на встречную полосу, о чем он сообщил журналистам.

"Я стал обгонять КамАЗ, почти обогнал. Дорога была плохо чищена. Меня начало водить, и я улетел на "встречку", — заявил водитель Илья П, который также пострадал в этой аварии >>>

Кожокару: большинство ДТП в Молдове происходят по вине опытных водителей >>>

Глава Гусь-Хрустального района Владимир Кабенкин сообщил прессе, что здоровье музыкантов опасений не вызывает.

Позже в местном отделении полиции сообщили, что в столкновении также участвовал и упомянутый КамАЗ.

Предательский лед

Отмечается, что на участке дороги, где произошло столкновение, — всего две полосы движения, по одной в каждую сторону. Поэтому пространства для маневра при резком изменении дорожной обстановки практически нет, а обочина фактически отсутствует, вместо нее — кювет.

Полиция нашла водителя-лихача, ехавшего на запредельной скорости >>>

Пользователи интернета, обсуждающие происшествие, комментируют появившиеся в Сети фотографии ДТП. Из этих заметок следует, что участок дороги, о котором идет речь, покрыт так называемым "черным льдом" — ледяной пленкой, которую водитель не видит. Поскользнуться на ней, как говорится, две минуты рекламы.

© Sputnik/ Rodion Proca Семья пострадавшего в ДТП в Бельцах подает в суд на водителя

Если водитель "Хонды" действительно шел на обгон, то в таких условиях его маневр был заведомо обречен на провал.

Конфискованное авто, пожизненное лишение прав: что ждет пьяных водителей >>>

В полиции отмечают, что, если кто-то из пострадавших получил серьезные травмы, необходимо будет возбудить уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Виновному грозит до двух лет лишения свободы.

Где могут не дождаться концертов "Пикника"

В четверг группа "Пикник" выступила во Владимире и в пятницу отправилась в Рязань, где вечером у них был запланирован концерт в местной филармонии.

"В Рязани концерт отменяется, по остальным городам мы еще не знаем, все зависит от состояния здоровья музыкантов", — заявил журналистам представитель группы Виктор Домбровский.

Следующим городом гастролей "Пикника" должен был стать Калининград, где группу ожидали 25 марта. В Мурманске концерт должен был пройти 29 марта, а первого апреля коллектив рассчитывал прибыть в Петрозаводск. Затем музыканты должны были отправиться в Казахстан и дать три концерта в крупнейших городах этой страны.

Советы водителям: как в метель добраться из пункта А в пункт Б >>>

Рок-группа "Пикник" была образована в 1978 году. В текущий состав команды входят солист и гитарист Эдмунд Шклярский, ударник Леонид Кирнос, бас-гитарист Марат Корчемный и клавишник Станислав Шклярский.