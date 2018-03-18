Сегодня Россия выбирает президента

Граждане России выбирают президента, который будет управлять страной следующие шесть лет: что нужно знать о процессе голосования?

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Выборы президента России проходят в это воскресенье. Избирательные участки в каждом регионе работают с 08.00 до 20.00 по местному времени. Голосование уже проходит в некоторых регионах страны — Камчатка, Чукотка, Сахалин, Курилы, Магаданская область и так далее.

Как выглядит избирательный бюллетень?

В выборах президента России участвуют восемь кандидатов: глава партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, ставший кандидатом от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), бессменный председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский, действующий российский лидер Владимир Путин, который участвует в этих выборах как самовыдвиженец, сетская львица и телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая "Гражданской инициативой", глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, который баллотируется от своей "Партии роста", а также один из основателей партии "Яблока" Григорий Явлинский.

Именно в таком порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене, который 18 марта, придя на участок, получит любой гражданин Российской Федерации, обладающий правом голоса.

"Мертвые души" и "двойники" проголосовать не смогут

Согласно данным, размещенным на официальном сайте Центризбиркома России, число избирателей на территории страны на начало этого года составило более 108,9 миллиона человек, а за ее пределами - свыше 1,87 миллиона.

К нынешним выборам ЦИК основательно взялся за проверку списков избирателей — вместе с МИД России проведена работа по исключению двойного учета граждан, которые постоянно живут за границей, но по-прежнему зарегистрированы в РФ и значатся здесь в списке избирателей по месту регистрации.

Как сообщает РИА Новости, ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что свыше двух миллионов "двойников" и "мертвых душ" были вычищены в результате этой работы из списков. По ее мнению, таким образом, реальное число избирателей в России может составить в итоге 107 миллионов человек.

Число избирательных участков

Ранее председатель ЦИК России заявляла, что избирательная система страны готова к проведению президентских выборов.

Голосование будет организовано на более чем 97 тысячах избирательных участков в России и на 400 зарубежных участках, образованных в 145 странах мира. Для обеспечения голосования избирательная система задействовала почти миллион человек — это члены избирательных комиссий разных уровней, от участковой до центральной.

© Sputnik/ Максим Богодвид Сколько российских избирателей проживает в Молдове

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявляла, что Молдова является второй страной по количеству зарубежных избирателей — 189 тысяч человек. Наибольшее количество было зарегистрировано в ФРГ — 487 тысяч российских граждан. Вслед за ними расположились Израиль, Эстония, США и другие.

Захарова: так в Молдове смогут голосовать за президента России>>>

Ожидается хорошая явка за рубежом

Глава территориального избиркома, созданного для координации работы зарубежных участковых комиссий в ходе президентских выборов, Василий Волков ожидает хорошей явки граждан России за рубежом. Об этом он сообщил журналситам накануне голосования.

Он отметил, что их территориальная комиссия получает "сотни звонков", в основном с вопросами о том, как проголосовать, как добраться до участка, какие документы нужно иметь, чтобы получить бюллетень.