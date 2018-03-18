Владимир Путин проголосовал на выборах президента России

Действующий президент России заявил журналистам, что он уверен в правильности той программы, которую предлагает для страны.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Первые лица России проголосовали на выборах президента. Гражданский долг уже исполнили спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидер России Владимир Путин, который является кандидатом на должность президента.

Действующий глава государства подошел к сотруднику избирательной комиссии, предъявил паспорт, получил бюллетень и направился в кабинку для голосования, передает РИА Новости.

Выйдя из кабинки, Путин опустил бюллетень в урну для голосования.

Он заявил журналистам, что считает для себя успешным любой процент голосов, который даёт ему право исполнять обязанности президента.

"Любой. Что даёт право исполнять должность президента", — сказал Путин. Он добавил, что уверен в правильности той программы, которую предлагает для страны.

При голосовании на выборах президента РФ, по оперативной информации, поступающей в ЦИК от наблюдателей, на 09.00 мск серьезных нарушений не зафиксировано.