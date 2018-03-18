Выборы президента России: ЦИК заявил о хакерской атаке на сайт

ЦИК России в день президентских выборов зафиксировал хакерскую атаку не только на свой сайт, но и на информационно-справочный центр.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Центральная избирательная комиссия России зафиксировала DDOS-атаку на сайт ведомства в ночь на 18 марта. Об этом сообщила в воскресенье глава российского Центризбиркома Элла Памфилова.

"Была атака на сайт ЦИК с 2 до 5 часов ночи, источники атаки — из 15 стран", — цитирует Памфилову РИА Новости.

© Sputnik/ Сергей Гунеев Владимир Путин проголосовал на выборах президента России

Как сообщила журналистам секретарь Центризбиркома Майя Гришина, ЦИК зафиксировал хакерскую атаку на информцентр комиссии. Кроме того, поступают звонки от тех граждан, которые хотели бы проголосовать по программе "мобильный избиратель". Гришина напомнила, что за попытку проголосовать более одного раза предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В России в воскресенье проходят президентские выборы. В них участвуют восемь кандидатов: глава партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, ставший кандидатом от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), бессменный председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский, действующий российский лидер Владимир Путин, который участвует в этих выборах как самовыдвиженец, сетская львица и телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая "Гражданской инициативой", глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, который баллотируется от своей "Партии роста", а также один из основателей партии "Яблока" Григорий Явлинский. Именно в таком порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене, который 18 марта, придя на участок, получит любой гражданин Российской Федерации, обладающий правом голоса.

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