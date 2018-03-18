Экзит-поллы: Путин побеждает на выборах президента России

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. По данным первых экзит-поллов, на выборах президента России лидирует Владимир Путин.
Как сообщает РИА Новости, по данным ФОМ, за действующего главу государства отдали голоса 77 процентов избирателей, второй — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,8 процента, третий — Владимир Жириновский с 5,9 процента.
"По результатам exit poll ВЦИОМ президентом Российской Федерации в первом туре избран В.Путин (73,9% голосов)", — говорится в сообщении Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).