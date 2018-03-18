После обработки 21,33% протоколов Путин набрал 71,97% голосов

Стали известны результаты кандидатов на пост президент России после обработки 21,33% протоколов: предварительные результаты выборов станут известны к 1-2 часам ночи.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. По предварительным данным ЦИК России, Владимир Путин получает 71,97% голосов. Эти данные получены по итогам обработки 21,33 процентов протоколов.

Как сообщает РИА Новости, что Павел Грудинин набрал 15,9 процента голосов, Владимир Жириновский — 6,95 процента, Ксения Собчак — 1,39 процента, Явлинский — 0,77 процента. Результат в 0,62 процента голосов показал Сергей Бабурин, 0,61 процента — Максим Сурайкин, 0,6 процента — Борис Титов.

Как заявила глава ЦИК России Элла Памфилова, предварительные результаты выборов станут известны к 1-2 часам ночи. По ее словам, в этом помогут современные технологии, внедренные на выборах в этом году. Они позволили ускорить процесс подсчета втрое.