22:30 18 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-7°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Президент РФ В. Путин принял участие в голосовании на выборах президента РФ

ЦИК: Путин набирает 73,73% голосов после обработки 35% бюллетеней

© Sputnik/ Сергей Гунеев
В России
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента России (44)
14310

Владимир Путин получает 73,73% голосов на выборах президента по итогам обработки 35% бюллетеней, следует из данных ЦИК.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. После закрытия участков Центризбирком включил счетчик подсчета предварительных результатов голосования.

Владимир Путин получает 73,73% голосов на выборах президента по итогам обработки 35% бюллетеней, следует из данных ЦИК.

Выборы президента РФ показали всему миру пример легитимности и демократии, заявила заместитель председателя ГД Ирина Яровая, комментируя предварительные результаты голосования на выборах президента России.

"Россия показала всему миру пример настоящей демократии и легитимности выборов. В условиях беспрецедентного давления извне граждане России выразили огромное доверие нашему национальному лидеру", — приводит слова Яровой ее пресс-служба.

По ее словам, достичь подобного результата помогло в том числе качество избирательного законодательства. 

Голосование на выборах России в Кишневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Как в Молдове Баба Евдоха на выборах президента России "голосовала"

"Качество российского избирательного законодательства задает новые мировые стандарты высокого доверия к избирательной системе. Право выбора участка для голосования "по жизненной ситуации", проявление уважения к гражданину и важности его свободы волеизъявления, создание государством условий для участия в выборах", — сказала вице-спикер ГД.

Она также отметила высокий уровень явки на выборах 18 марта.

"Высокий уровень явки — это высокое качество гражданского общества России, что и есть народная демократия. Это высокий уровень доверия, это настроение оптимизма и неравнодушия", — подчеркнула Яровая.

Тема:
Выборы президента России (44)

По теме

Экзит-поллы: Путин побеждает на выборах президента России
Выборы президента России. Прямые включения из ЦИКа
Посол: в Молдове очень хорошая явка на выборах президента России
В Кишиневе голосуют на выборах президента России - лучшие кадры
Теги:
голосование, Владимир Путин, Россия, Политика
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Запрет
    Бойтесь списка!

    Латвийская ассоциация коммерческих банков предупреждает банки не иметь связи с лицами из так называемого "списка Путина".

  • Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, архивное фото
    Русский рикошет

    Спикеру парламента Латвии предложили подать в отставку на фоне скандала с его коллегой Миндаугасом Бастисом, обвиненным в связях с Россией.

  • Родион Денисов
    Русская тема

    Несмотря на призывы премьер-министра Эстонии прекратить разыгрывать "русскую карту", проблемы русских в стране не решаются.

  • Пункт обмена валют, архивное фото
    Перевод на миллиард

    В минувшем году Белорусы году получили свыше миллиарда долларов качестве переводов из-за рубежа, а сколько привезено из России в карманах и вовсе не поддается исчислению.

  • Крушение канатки в Гудаури
    "Взбесившаяся" канатка

    В результате выхода из строя канатной дороги на грузинском горнолыжном курорте Гудаури пострадали семеро иностранцев, в том числе четверо граждан России.

  • Текст Евангелия от Иоанна в переводе Омара Бейгуа
    Уникальный перевод

    В Мировом институте перевода Библии в Стокгольме найден уникальный перевод Евангелия от Иоанна на абхазском языке.

  • Сотрудники МЧС КР очищают дорогу от снега на месте схода лавины в ущелье Чычкан на автодороге Бишкек — Ош
    Лавинная атака

    После того, как в Кыргызстане огромная лавина на три дня блокировала движение по трассе Бишкек-Ош, снежные массы обрушивались на дорогу еще три раза.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    А мы вас не ждали!

    Глава Минтранса России заявил, что не получал подтверждения готовности делегации Таджикистана приехать в Москву для переговоров по авиасообщению.

  • Игроки сборной Узбекистана по футболу во время матча
    Футбол четырех

    Сборную Узбекистана по футболу к предстоящим товарищеским матчам с Марокко и Сенегалом будут готовить сразу четыре тренера.

  • Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
    Единственный кандидат

    На выборах президента России Южная Осетия будет голосовать за человека, который был рядом в самые тяжелые времена, заявил глава республики Анатолий Бибилов.

  • Запрет
    Бойтесь списка!

    Латвийская ассоциация коммерческих банков предупреждает банки не иметь связи с лицами из так называемого "списка Путина".

  • Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, архивное фото
    Русский рикошет

    Спикеру парламента Латвии предложили подать в отставку на фоне скандала с его коллегой Миндаугасом Бастисом, обвиненным в связях с Россией.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Голосование на выборах России в Кишневе
В Кишиневе голосуют на выборах президента России - лучшие кадры
Граждане России в Кишиневе: голосуем за мир и стабильность
Граждане России в Кишиневе: голосуем за мир и стабильность
Выборы 2018
Выборы президента России-2018: карта онлайн

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться