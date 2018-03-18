ЦИК: Путин набирает 73,73% голосов после обработки 35% бюллетеней

Владимир Путин получает 73,73% голосов на выборах президента по итогам обработки 35% бюллетеней, следует из данных ЦИК.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. После закрытия участков Центризбирком включил счетчик подсчета предварительных результатов голосования.

Владимир Путин получает 73,73% голосов на выборах президента по итогам обработки 35% бюллетеней, следует из данных ЦИК.

Выборы президента РФ показали всему миру пример легитимности и демократии, заявила заместитель председателя ГД Ирина Яровая, комментируя предварительные результаты голосования на выборах президента России.

"Россия показала всему миру пример настоящей демократии и легитимности выборов. В условиях беспрецедентного давления извне граждане России выразили огромное доверие нашему национальному лидеру", — приводит слова Яровой ее пресс-служба.

По ее словам, достичь подобного результата помогло в том числе качество избирательного законодательства.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как в Молдове Баба Евдоха на выборах президента России "голосовала"

"Качество российского избирательного законодательства задает новые мировые стандарты высокого доверия к избирательной системе. Право выбора участка для голосования "по жизненной ситуации", проявление уважения к гражданину и важности его свободы волеизъявления, создание государством условий для участия в выборах", — сказала вице-спикер ГД.

Она также отметила высокий уровень явки на выборах 18 марта.

"Высокий уровень явки — это высокое качество гражданского общества России, что и есть народная демократия. Это высокий уровень доверия, это настроение оптимизма и неравнодушия", — подчеркнула Яровая.