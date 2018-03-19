Путин набирает свыше 76% голосов по итогам обработки 90% протоколов

Как распределились голоса после обработки 90% протоколов участковых комиссий по итогам голосования на выборах президента России?

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Действующий президент России Владимир Путин набирает 76,41% голосов избирателей после обработки 90,02% протоколов участковых комиссий по итогам голосования на выборах президента РФ. Такие данные приводит Центризбирком.

Как сообщает РИА Новости, Путин получил поддержку рекордных 49,9 миллиона избирателей, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 93% протоколов. Одновременно он набирает рекордные для российских президентских выборов 76,51% голосов. На выборах-2000 Путин получил поддержку 39,7 миллиона избирателей (52,9%), в 2004 году — 49,6 миллиона (71,31%), в 2012 году — 45,6 миллиона (63,6%).

Явка на выборах президента России 2018 года после подсчета 91,5% протоколов составляет более 67%. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин остается вторым с 12,05%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заручился поддержкой 5,85% избирателей. Светская львица, телеведущая Ксения Собчак набирает 1,59% голосов.

Данные Exit poll

По данным ФОМ, за действующего главу государства отдали голоса 76,3 процента избирателей, второй — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,9 процента, третий — Владимир Жириновский с шестью процентами голосов. У Ксении Собчак — два процента.

По данным ВЦИОМ, за Путина проголосовали 73,9 процента россиян, второй — Грудинин с 11,2 процента, третий — Жириновский с 6,7 процента. У Ксении Собчак — 2,5 процента.