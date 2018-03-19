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Владимир Путин

Путин набирает свыше 76% голосов по итогам обработки 90% протоколов

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
В России
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Тема:
Выборы президента России (47)
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Как распределились голоса после обработки 90% протоколов участковых комиссий по итогам голосования на выборах президента России?

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Действующий президент России Владимир Путин набирает 76,41% голосов избирателей после обработки 90,02% протоколов участковых комиссий по итогам голосования на выборах президента РФ. Такие данные приводит Центризбирком.

LIVE: Заявление Путина по окончанию голосования на выборах президента России
© Ruptly.
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Заявление Путина по окончанию голосования на выборах президента России

Как сообщает РИА Новости, Путин получил поддержку рекордных 49,9 миллиона избирателей, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 93% протоколов. Одновременно он набирает рекордные для российских президентских выборов 76,51% голосов. На выборах-2000 Путин получил поддержку 39,7 миллиона избирателей (52,9%), в 2004 году — 49,6 миллиона (71,31%), в 2012 году — 45,6 миллиона (63,6%).

Явка на выборах президента России 2018 года после подсчета 91,5% протоколов составляет более 67%. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин остается вторым с 12,05%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заручился поддержкой 5,85% избирателей. Светская львица, телеведущая Ксения Собчак набирает 1,59% голосов.

Данные Exit poll

По данным ФОМ, за действующего главу государства отдали голоса 76,3 процента избирателей, второй — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,9 процента, третий — Владимир Жириновский с шестью процентами голосов. У Ксении Собчак — два процента.

По данным ВЦИОМ, за Путина проголосовали 73,9 процента россиян, второй — Грудинин с 11,2 процента, третий — Жириновский с 6,7 процента. У Ксении Собчак — 2,5 процента.

 

Тема:
Выборы президента России (47)

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Теги:
итог, президент, выборы, Владимир Путин, Россия
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