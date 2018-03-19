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Предвыборный штаб кандидата в президенты РФ В. Путина

Итоги выборов в России: Путин лидирует с рекордной поддержкой избирателей

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
В России
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ЦИК России обработал 99,75% протоколов на президентских выборах: Владимир Путин лидирует с 76,67% голосов.

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. На прошедших в воскресенье выборах президента России Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов на выборах президента РФ после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,79%,), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%). 

LIVE: Заявление Путина по окончанию голосования на выборах президента России
© Ruptly.
Заявление Путина по окончанию голосования на выборах президента России

После объявления первых результатов Путин поблагодарил избирателей и пообщался со своими доверенными лицами, волонтерами и журналистами. Он назвал достойным свой результат на выборах и рассказал о своих планах.

Российские политологи называют предсказуемой тройку лидеров среди кандидатов по числу голосов и полагают, что результаты выборов уже не изменятся. Комментируя результаты кандидатов, эксперты связывают второе место Грудинина с поддержкой, которой пользуется у избирателей КПРФ. Политологи позитивно оценивают результаты Ксении Собчак, баллотировавшейся от партии "Гражданская инициатива", полагая, что она смогла стать политиком федерального уровня, отмечает РИА Новости. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ЯВКА

Действующий президент РФ Владимир Путин набирает 76,67% голосов на выборах после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий, следует из данных ЦИК РФ. За него проголосовали около 56,13 миллиона избирателей, это рекордная в его политической карьере и в российской истории поддержка избирателей.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин на выборах президента РФ получает 11,79% голосов избирателей, лидер ЛДПР Владимир Жириновский набирает 5,66% голосов. Ксения Собчак набирает на выборах президента России 1,67% голосов, Григорий Явлинский — 1,04%, Борис Титов — 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65% голосов избирателей.

Явка на прошедших выборах президента России после подсчета 91,5% протоколов составляет более 67%, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

ПУТИН ПОБЛАГОДАРИЛ ЗА ДОВЕРИЕ

Когда были озвучены первые предварительные данные ЦИК по итогам выборов и данные exit-poll и стало ясно, что действующий глава государства лидирует в гонке, Путин отправился на митинг-концерт "Россия. Севастополь. Крым" на Манежной площади в Москве, а после этого побывал в своем штабе, где пообщался со своими доверенными лицами, волонтерами и журналистами. 

Владимир Путин голосует на выборах президента РФ
© Sputnik.
Как Владимир Путин проголосовал на выборах президента России

Путин поблагодарил всех, кто поддержал его кандидатуру на выборах. Он отметил, что его результат — признание сделанного за последние годы и оказание доверия. При этом он подчеркнул, что нужно сохранить единство, чтобы двигаться вперед.

Комментируя свой результат на выборах, лидер президентской гонки заявил, что России нужен прорыв и она может это сделать.

"Очень важно в этой связи объединять усилия всех людей даже вне зависимости от того, за какого конкретно кандидата люди проголосовали, почему — потому, что перед нами стоит очень сложные, непростые задачи и нам нужно не просто их решать, как обычно в текущем режиме, а нам нужно осуществить, я говорил об этом неслучайно в послании (ФС РФ), прорыв, рывок, мы можем это сделать, у нас есть для этого все основания так считать и добиться такого результата", — сказал Путин в своем штабе.

Отвечая на вопросы о своих планах на новом президентском сроке, Путин заявил, что пока не планирует никаких конституционных реформ. Он также отметил, что все изменения в структуре государственных органов произойдут после инаугурации. Он также сообщил о намерении встретиться с другими кандидатами в президенты, но не уточнил сроков проведения такой встречи.

На вопрос, рассматривает ли он возможность участия в выборах-2030, Путин сказал, что подобное предположение смешно.

"Послушайте меня, мне кажется, то, что вы говорите — это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что — до 100 лет здесь буду сидеть? Нет", — сказал Путин журналистам в своем избирательном штабе.

Так он ответил на вопрос, допускает ли он возможность возвращения на президентский срок в 2030 году.

РФ НЕ ПОДДАЛАСЬ ДАВЛЕНИЮ

Прошедшие выборы президента РФ свидетельствуют о том, что российское общество прошло экзамен на политическую зрелость, внешнее давление на страну не достигло своих целей, а дало обратный эффект, консолидировав россиян, считают российские парламентарии.

"Президентские выборы — это проверка страны, общества на политическую зрелость. Общество, политическая система этот экзамен выдержали, выборы состоялись", — сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сенатор уверена, что сомнений в легитимности выборов быть не может. При этом Матвиенко отметила, что Запад предпринял беспрецедентное давление на РФ перед выборами президента. В частности, она напомнила, что за неделю до голосования появилось дело с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Было оказано беспрецедентное давление политическое, экономическое. Видимо, ожидалось, что не будет такой поддержки кандидатов на предстоящих выборах", — отметила спикер СФ.

"Но нашими людьми нельзя манипулировать, россияне консолидировались, сплотились против этого давления", — подчеркнула она.

По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, выборы президента показали, что давление на РФ и провокации антироссийских сил дали обратный эффект. 

Полиция в Солсбери, где отравили Сергея Скрипаля
© REUTERS/ Henry Nicholls
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"Сегодняшние выборы доказали, что антироссийски настроенные силы, которые постоянно оказывают давление на нашу страну, устраивают политические провокации, шантажируют санкциями и пытаются создать вокруг России сложную международную обстановку, добились обратного эффекта. Наша большая и сильная страна продемонстрировала свое единство и способность на самом высоком уровне провести честные, открытые, абсолютно прозрачные выборы, в легитимности которых ни у кого не может быть никаких обоснованных сомнений", — сказал депутат, слова которого приводит его пресс-служба.

РЕЗУЛЬТАТЫ УЖЕ НЕ ИЗМЕНЯТСЯ

Комментируя предварительные результаты выборов, политологи отмечают, что итоги голосования уже не претерпят существенных изменений.

"Колебания, если возможны, то только в несколько процентных пунктов, и только у Владимира Путина и Павла Грудинина. Результаты остальных кандидатов, я думаю, если и будут меняться, то в десятые доли процента", — заявил вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

По мнению политолога Александра Конькова, первая тройка кандидатов, по предварительным данным, набравших наибольшее число голосов избирателей, была ожидаемой.

"Предварительные итоги голосования за действующего главу государства Владимира Путина в среднем подтвердили данные опросов, которые проводили среди россиян различные фонды перед выборами", — сказал Коньков.

По его словам, значительный рост поддержки гражданами РФ своего президента — на 10% по сравнению с выборами 2012 года — говорит о том, что "для российского общества Путин — национальный лидер, которого поддерживает большинство граждан".

Комментируя второе место кандидата от КПРФ Павла Грудинина, Коньков отметил, что коммунисты являются второй политической силой в стране и, практически, могут выдвинуть даже неизвестного избирателю кандидата. 

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"Часть общества демонстрирует приверженность идеям коммунистов, это единственная последовательная политическая сила, которая в состоянии противостоять "Единой России" как партии власти", — сказал эксперт.

Для Жириновского это, скорее всего, был "финальный аккорд его президентских амбиций", полагает Коньков.

ПОЛИТОЛОГИ О СОБЧАК, ЯВЛИНСКОМ, ТИТОВЕ И СУРАЙКИНЕ

Комментируют политологи и результаты кандидатов, набравших небольшое число голосов. Так, эксперты в целом позитивно оценивают результаты Ксении Собчак, говоря о том, что она смогла стать политиком федерального уровня и у нее есть политическое будущее.

"Главная ее цель достигнута — в рамках этой кампании она стала федеральным политиком. Она использовала кампанию, чтобы стать политиком федерального уровня", — считает политолог Владимир Слатинов.

По мнению руководителя Центра экономических и политических реформ Николая Миронова, харизма и энергичность Собчак смогли привлечь интерес избирателей.

"Я вообще думаю, у нее есть политическое будущее, в том числе и партийное будущее. Если будет продолжаться так же, как сейчас, я имею в виду привлечение союзников, то можно рассчитывать на места в региональных органах власти, а потом, может быть, и в Госдуме у них получится", — отметил Миронов. 

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Что касается кандидата в президенты от "Яблока" Григория Явлинского, то его слабый результат на выборах подтверждает, что партии нужно обновление, она уже неспособна на крупную политическую игру, считает политолог.

"Явлинский показывает необходимость реформировать партию, менять ее методику работы, и, наверное, все-таки проводить и кадровое обновление. "Яблоко" просто превратилось в партию для самой себя, для небольшого, узкого круга сторонников. Может быть, она и способна вести какие-то политические игры на муниципальном уровне, но на этом все. Для более крупной игры партия уже сейчас оказывается неспособной… Этой партии надо что-то менять", — заявил Миронов.

Он также прокомментировал результаты бизнес-омбудсмена Бориса Титова и лидера "Коммунистов России" Максима Сурайкина. 

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"Титов — скорее всего, его проект бесперспективен, как личный проект, так и партийный проект. Для того, чтобы все-таки играть какую-то роль, ему нужно иметь своих представителей в органах власти, в регионах, в городах, на федеральном уровне. Пока потенциала здесь не чувствуется. На самом деле, его партия заняла сугубо спойлерскую позицию… С одной стороны, она — часть государственной системы, и сам Титов один из чиновников. С другой стороны, она говорит, что будет что-то требовать от власти. Это такой когнитивный диссонанс, который постоянно оказывает негативное воздействие. По-хорошему, политическая игра у Титова не складывается, это надо признавать", — сказал Миронов.

Эксперт считает "спойлерской" и роль Сурайкина, также баллотировавшегося на пост президента РФ.

"Он, в общем-то этого не скрывал, что играет на поле КПРФ. А это значит именно электорат компартии забирать, влиять на результаты партии на выборах. Не сказать, что у него это значительно получилось в этот раз. Серьезного потенциала для раскрутки здесь не видно, но Сурайкин — молодой человек, неизвестно, как там дальше пойдет. Но я думаю, что этот проект как спойлерский сохранится. Так же он будет выдвигаться на думских выборах, в регионах", — считает политолог.

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