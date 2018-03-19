Мнение: переизбрание Путина благоприятно для мировой стабильности

Политологи со всего мира анализируют победу Владимира Путина на президентских выборах.

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Переизбрание президента России Владимира Путина благоприятно подействует на стабильность в мире, заявил бразильский эксперт по международным отношениям Марко Симоес, которого цитирует РИА Новости.

"Избрание Путина хорошо для мировой стабильности и, следовательно, для Бразилии тоже, страна хорошо знает, как действует Путин и каково его представление о правительстве", — заявил Симоес.

Аналитик отметил, что ранее "отношения (между обоими государствами) были более симметричными, теперь разница в симметрии заключается в том, что Россия по историческим причинам является ведущим игроком в глобальном сценарии".

"Это единственная страна, которая граничит со всеми остальными державами (США, Китай и Европа), и к ее геополитическому положению добавляется тот факт, что это военная сверхдержава, а Бразилия остается региональной державой", — заявил Симоес.

После обработки ЦИК РФ 99,75% протоколов участковых комиссий Владимир Путин лидирует с 76,67% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин набирает 11,79%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,66%.