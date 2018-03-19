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Предвыборный штаб кандидата в президенты РФ В. Путина

Путин - о перестановках в правительстве: после инаугурации

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
В России
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20210

Владимир Путин прокомментировал возможные изменения во власти после своего переизбрания.

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Перестановки в российском правительстве пройдут после инаугурации, заявил президент Владимир Путин, которого цитирует РИА Новости.

"Все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать. Думаю, что основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации", — сказал он.

Путин добавил, что с настоящего момента займется подбором кандидатуры премьер-министра. 

Предвыборный штаб кандидата в президенты РФ В. Путина
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
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"Что касается председателя правительства, правительства в целом я уже сказал, я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов", — добавил он.

"Все изменения будут объявлены после инаугурации", — подчеркнул Путин, добавив, что пока не планирует конституционных реформ.

При этом президент выразил надежду, что его команда сохранится на ближайшие годы.

"Вот я на Манежной площади был, и один из участников митинга мне крикнул: "Мы — ваша команда". И мне очень приятно было это услышать, я ему ответил: я член нашей общей команды. Я бы хотел, чтобы мы эффективно работали на благо, на пользу и во имя России ", — сказал он.

Перед Россией, по словам Путина, стоят сложные задачи, которые необходимо решать "не просто как обычно в текущем режиме".

"Нам нужно осуществить, я говорил об этом неслучайно в послании (Федеральному собранию — ред.) прорыв, рывок, мы можем это сделать, у нас есть для этого все основания так считать и добиться такого результата", — сказал президент.

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Теги:
избрание президента, избрание, выборы, Владимир Путин, Россия, Политика
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