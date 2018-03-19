Сверхзадача на шестилетку: как Путин побил все рекорды

Действующий президент России Владимир Путин с рекордной поддержкой побеждает на выборах главы государства, он работает на высших постах с 2000 года, а руководить страной будет в четвертый раз.

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Владимир Путин получил на президентских выборах голоса абсолютного большинства россиян, имевших право участвовать в выборах, – более 55 миллионов человек. Таким образом, поддержавших Путина избирателей стало больше, чем тех, кто проголосовал за других кандидатов или не пришел на выборы.

Ранее Путин поставил два рекорда: сначала он получил рекордную в своей политической карьере поддержку избирателей, а потом и поддержку избирателей, самую высокую в истории Российской Федерации.

Путин в разные сроки на президентском посту добился роста ВВП, сократил военную службу, ввёл материнский капитал и вернул Крым в состав России. О задачах на ближайшее будущее он говорил в своём послании Федеральному собранию 1 марта: улучшение жилищных условий, увеличение размеров пенсий и продолжительности жизни, рост реальных доходов россиян.

Накануне вечером Путин побывал на митинге-концерте "Россия. Севастополь. Крым" на Манежной площади в Москве, а после этого — в своем штабе, где пообщался со своими доверенными лицами, волонтерами и журналистами. Он заявил, что России нужен прорыв и у нее есть все возможности для этого.

СВЕРХЗАДАЧА НА ШЕСТИЛЕТКУ

Сверхзадача на ближайшие шесть лет — обеспечение рывка в развитии России, чтобы вне зависимости от ситуации в стране этот темп оставался мощным и потом, заявил Путин на встрече со своими доверенными лицами в конце января. Путин отметил, что макроэкономическую стабильность в РФ надо продолжать укреплять, когда россияне к ней привыкнут, ЦБ РФ сможет снижать свою ставку.

В послании Федеральному собранию в начале марта Путин в качестве приоритетов выделил улучшение жилищных условий россиян, увеличение размера пенсий и их индексацию, адресную социальную помощь нуждающимся, развитие учреждений дошкольного образования в РФ и другие направления социальной политики. Одной из ключевых задач на предстоящее десятилетие Путин назвал обеспечение роста реальных доходов граждан и снижение уровня бедности за шесть лет как минимум вдвое.

Путин заявил и о необходимости обеспечить все российские семьи с детьми местами в яслях. Президент отметил, что за три года необходимо создать более 270 тысяч новых мест в дошкольных учреждениях. Для решения этой задачи, по его словам, регионам выделят 50 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Глава государства в своем послании также отметил необходимость реализации в РФ специальной общенациональной программы борьбы с раком. По его словам, необходимо "активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему от крайней диагностики до своевременного эффективного лечения, которое позволит защитить человека".

Путин заявил, что продолжительность жизни в стране к концу следующего десятилетия должна быть увеличена с 73 лет до 80 и выше. Президент назвал этот показатель базовым в оценке благополучия граждан.

Значительная часть того выступления Путина была посвящена представлению новейшего оружия, которое либо уже поступило, либо поступит в распоряжение российского оборонного ведомства. По словам президента, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". Кроме того, как сообщил президент, Россия приступила к разработке новой крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой, которая способна обходить системы противоракетной обороны. И все это "в ответ на односторонний выход США из Договора по противоракетной обороне и практическое развертывание этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ", подчеркивал президент.

© Sputnik/ Alexey Druzhinin Путин берет в друзья только тех, кто не умеет предавать

"Мы вообще над этим посланием год, наверное, работали, над его гражданской частью, не военной, а гражданской. И здесь нет ни одного лишнего слова",- рассказал Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения в минувшую пятницу.

О том, как будет реализовано изложенное президентом в послании, на минувшей неделе рассказал его помощник Андрей Белоусов. По его словам, правительство РФ подготовит 10 национальных проектов и программ по основным направлениям послания: пять в социальной сфере и еще пять — в области экономики, определив конкретные мероприятия, необходимые средства и министров, которые будут нести персональную ответственность за их выполнение. Как сказал Белоусов, в программах и нацпроектах будут четко определены цели, показатели, задачи, конкретные мероприятия, указаны необходимые средства, сроки исполнения.

Порядка двух третей средств на исполнение поставленных Путиным задач можно получить за счет ускорения роста ВВП России с 2% до 3,5-4%, заявил Белоусов. Он сказал, что пик насыщения российской армии новым оружием уже пройден, поэтому власти намерены сократить оборонные расходы по доле ВВП и повысить эффективность других расходов бюджета для исполнения поручений президента.

Реализация задач, поставленных Путиным по итогам послания, за шесть лет потребует суммы, эквивалентной 1,5% ВВП страны, причем больше всего затрат потребуют здравоохранение, инфраструктура и цифровая экономика, сообщил Белоусов.

Россия к 2024 году при исполнении поручений президента должна обогнать экономику Германии по паритету покупательной способности, сообщил Белоусов. Меры, объявленные Путиным в послании, не выходят за возможности бюджетной системы РФ, сказал он.

МАЙСКИЕ УКАЗЫ, КРЫМ, СПОРТ

Подходящая к концу шестилетка Путина запомнится возвращением Крыма в состав России, домашней Олимпиадой и первым российским этапом в гоночной серии "Формула-1". При этом страна противостояла западным санкциям в политике и спорте, а также боролась с международным терроризмом в Сирии.

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В 2012 году Владимир Путин начал свою работу на посту президента с подписания так называемых "майских указов" — широкой программы развития социальных гарантий.

Там содержались параметры, на которые экономика РФ должна выйти в течение его президентского срока. В том числе среди них был указ о повышении заработной платы бюджетников до 100% или 200% от средней заработной платы по региону к 2017 году. Это увеличивало нагрузку на региональные бюджеты, из которых финансируются такие расходы, поэтому позже срок исполнения указа был "растянут" до 2018 года. В начале марта Путин заявил, что многие достижения России в социальной сфере сделаны благодаря реализации "майских указов". Задача с повышением зарплаты учителей до средней по региону решена во многих местах, отметил ранее Путин, а в 2018 году она может быть решена полностью.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

В марте 2014 года США, не согласные с действиями России в ходе украинского кризиса, ввели санкции в отношении ряда российских граждан и организаций. Позднее к США присоединились ЕС, Канада и другие страны. Ответом на внешнее давление стали ограничительные меры со стороны РФ. Путин 6 августа 2014 года подписал указ о применении отдельных специальных экономических мер для обеспечения безопасности, которые включили в себя ограничения на импорт ряда товаров из европейских стран. Российские власти говорят о позитивном эффекте для экономики от ответных мер, заявляя, что отсутствие иностранных товаров оживило производство на стране.

Агропромышленный комплекс России показывает положительную динамику, к примеру, в прошлом году был собран рекордный урожай зерна – 135,4 миллиона тонн. Импортозамещение стало целью во многих сферах. При этом напряженные отношения с Западом негативно повлияли на курс национальной валюты, с другой стороны, это имело позитивный эффект, поскольку Россия стала выручать больше рублей за долларовый экспорт, в том числе нефти. Руководство страны пытается уйти от зависимости экономики от углеводородов, но до конца этот вопрос не решен.

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Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу сирийского президента Башара Асада начала авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию и перейти в наступление на ключевых направлениях.

При активном участии России была разрешена иранская ядерная проблема и заключено соответствующее соглашение в 2015 году. Путин заявляет, что Москва будет активно поддерживать ту договоренность. К мнению России прислушиваются и в контексте ситуации вокруг КНДР, которая в последнее время обострилась в связи с ракетными испытаниями Пхеньяна. Признанной стала значительная роль России в решении мировых проблем.

С подачи Путина сдвинулся с мертвой точки и вопрос мирного договора с Японией. Азиатское государство претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, говоря о заключении мирного договора между Токио и Москвой. Позиция России заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита Путина в Японию в декабре 2016 года. Речь идет о совместном разведении морепродуктов, выращивании овощей в теплицах, развитии туризма в соответствии с особенностями островов, внедрении ветряных электростанций и о мерах по сокращению объемов мусора.

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Минздрав РФ заявляет, что средняя продолжительность жизни россиян побила исторический рекорд, впервые достигнув 72,5 года. Данные Росстата указывают, что за январь-июль 2017 года продолжительность жизни увеличилась на 0,63 года. При этом у мужчин она выросла с 66,5 до 67,5 года, а у женщин составила 77,4 года. По мнению специалистов, демографическая ситуация в стране улучшается благодаря изменениям в системе здравоохранения. По данным Минздрава, за последние пять лет в два раза снизилась материнская смертность, более чем на 40% — младенческая смертность. Благодаря тому, что при роддомах и женских консультациях открыли 1,5 тысячи кабинетов и центров медико-социальной и психологической помощи беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, за 2016 год число абортов снизилось на 8% (или на 58 тысяч случаев), а за пять лет — на 25%.

Экономисты в 2017 году отмечают рекордно низкий уровень инфляции за всю историю России. В середине октября в годовом выражении она составила 2,7%, что позволяет ожидать по итогам года уровень инфляции ниже целевого ориентира в 4%.

В 2014 году в Сочи прошла зимняя Олимпиада. В том же году Россия впервые приняла у себя этап гонок "Формулы 1". Летом 2018 года в России пройдёт чемпионат мира по футболу.

МЮНХЕНСКАЯ РЕЧЬ, СРОЧНАЯ СЛУЖБА, МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

18 декабря 2003 года во время прямой линии Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться в президенты России на второй срок. 14 марта 2004 года он был избран, получив в первом туре 49 565 238 голосов избирателей (71,31%).

Второй президентский срок Путина характеризовался усилением государственного контроля в сферах экономики и информационной политики, наступлением на позиции олигархов, региональных элит и оппозиционных сил. 13 сентября 2004 года, выступая на расширенном заседании правительства, Путин объявил о намерении отказаться от прямых выборов глав субъектов федерации. Губернаторы стали назначаться президентом с последующим утверждением в местных законодательных собраниях.

26 мая 2004 года, выступая с посланием к Федеральному собранию, Путин провозгласил три "национальных проекта": преодоление бедности, модернизация вооруженных сил и жилищная реформа.

1 января 2007 года вступил в силу закон о материнском капитале. В соответствии с ним, женщинам, родившим или усыновившим второго и последующих детей, на счет перечислялось 250 тысяч рублей. Размер капитала индексировался, в 2017 году он составил 453 тысячи рублей.

В период с 2004 по 2008 год были решены многие социальные проблемы. Возрастающие доходы от продажи энергоносителей позволили направить значительные средства на перевооружение военной составляющей РФ, повысить зарплаты военнослужащим, начать решение жилищных проблем, продолжить создание профессиональной армии, сократив призыв на военную службу до одного года.

В начале первого президентского срока Владимир Путин поставил перед правительством амбициозную задачу удвоения ВВП за десять лет. За восемь лет этот рост составил около 70%, промышленность выросла на 75%. Прекратился отток капитала из страны, составлявший десятки миллиардов долларов, а инвестиции выросли на 125%.

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В области внешней политики наметилось ухудшение отношений со странами Запада. 10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности Путин выступил с жесткой критикой внешней политики США и идеи однополярного мироустройства. Путин резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.

АНТИКРИЗИСНЫЙ ЛИДЕР

31 декабря 1999 года первый президент России Борис Ельцин объявил о своей отставке с поста главы государства. Исполняющим обязанности главы государства стал Владимир Путин. 13 января 2000 года во время посещения Санкт-Петербургского государственного университета Путин объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента России. 26 марта 2000 года Владимир Путин был избран президентом Российской Федерации в первом туре. За него было подано 39 740 434 голоса (52,94%). Первые годы своего президентства Путин выводу страны из социально-экономического кризиса и созданию единого правового поля. В 2000 году были созданы федеральные округа, в каждом из них появился полномочный представитель президента. Губернаторы потеряли представительство в Совете Федерации, а вместе с ним и депутатскую неприкосновенность. Был взят курс на укрепление центральной власти.

Сотрудничество президента и парламента России позволило в 2000–2002 годах осуществить ряд правовых реформ — принять важнейшие кодексы: налоговый, административный, трудовой, гражданский и другие. В декабре 2000 года президенту удалось добиться принятия новой государственной символики России, которую парламент не утверждал ранее из-за идеологических разногласий.

Российская армия решала задачу подавления вооруженных сепаратистов в Чечне, которые представляли, по словам Путина, главную угрозу целостности страны.

Первый президентский срок Путина был отмечен экономическими успехами России: средний годовой прирост ВВП составлял 6,5%, внешний долг уменьшился с 50% ВВП до 30%, имел место профицит бюджета и внешней торговли, выросли валютные резервы, повысился уровень благосостояния населения.

Во внешней политике Путин в свой первый срок сумел укрепить отношения с Европейским Союзом и США, развить сотрудничество с НАТО. Он установил доброжелательные отношения с президентом США Джорджем Бушем-младшим, премьер-министром Великобритании Тони Блэром, канцлером Германии Герхардом Шредером. После терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке Путин поддержал антитеррористическую позицию руководства США, в мае 2002 года президенты России и США подписали в Москве договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов.

Во время первого президентского срока Владимира Путина появились традиционные телевизионные прямые линии (первая состоялась 24 декабря 2001 года) и большие ежегодные пресс-конференции (первая состоялась 18 июля 2001 года).