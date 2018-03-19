Чудо в Феодосии: приезжий из Молдовы встал и пошел

Мужчина из Молдовы решил стать нищим "инвалидом" в Крыму, но от бдительных полицейских ему уйти не удалось.

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Гражданин Молдовы решил приехать в Крым, в Феодосию, заработать весьма оригинальным способом. Прикинувшись лицом с ограниченными возможностями, он сел в инвалидную коляску и стал просить милостыню, сообщают в понедельник российские СМИ.

© Sputnik/ Валерий Мельников В Кишиневе действуют четыре группировки, эксплуатирующие попрошаек

Попрошайки в Кишиневе: детей морят голодом, но выбивают с них "планы" >>>

"Работал" мужчина на центральном рынке города, правда, вел себя как-то подозрительно. Но бдительные полицейские заметили новичка и попросили предъявить документы. И тут произошло чудо — тот, кого уже несколько дней все на базаре считали неходячим, вдруг резко вскочил и, видимо, решил убежать, но стражей правопорядка было больше, и они стояли вплотную к "труженику".

Как распознать среди уличных попрошаек "профессионального нищего" >>>

Лжеинвалиду — 34 года. Оказалось, коляску он украл из местной больницы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за кражу — он может заработать до двух лет тюрьмы. Коляску, конечно же, вернули в больницу.