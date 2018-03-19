Педофил из Молдовы отсидел срок и взялся за старое в России

Бывший заключенный из Молдовы поселился в России и совершил два изнасилования.

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Тридцатишестилетний мужчина с гражданством Молдовы, освободившись из мест заключения на родине, решил приехать в Ленинградскую область России, чтобы начать новую жизнь.

Он даже сменил фамилию, чтобы и ему самому мало что напоминало о прошлых деяниях, сообщают в понедельник российские СМИ. Правда, в прокуратуре считают, что изменение паспортных данных было произведено в других целях. В России бывший заключенный уже жил ранее некоторое время, и ряд своих преступлений совершил именно в этой стране.

Но вскоре, на новом месте жительства, в поселке Мга Кировского района Ленинградской области, мужчина решил продолжить злодеяния.

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В сентябре 2017 года он приехал в поселок Отрадное в поисках новой жертвы. Спрятавшись в кустах, педофил подкараулил 17-летнюю студентку, напал на нее, избил и, угрожая ножом, изнасиловал.

Менее чем через месяц он напал на 16-летнюю девушку, оттащил сначала в кусты, а затем, угрожая ножом, отвел в безлюдное место на берег реки и там совершил акт сексуального насилия.

Теперь насильник несовершеннолетних задержан и проходит обвиняемым по уголовному делу об изнасилованиях, которое уже передано в суд.