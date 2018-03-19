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Вице-премьер РФ Д. Рогозин

Рогозин поблагодарил приднестровцев за их участие в выборах

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
В России
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Спецпредставитель президента России по Приднестровью отметил на своей странице в соцсети высокую явку на прошедших президентских выборах.

ТИРАСПОЛЬ, 19 мар – Sputnik, Ирина Ляхова. Спецпредставитель президента России по Приднестровью, вице-премьер Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook выразил признательность приднестровским россиянам и руководству региона за поддержку, оказанную посольству России в Молдове при подготовке и проведении выборов президента Российской Федерации, прошедших 18 марта. При этом он привел цифры, которые демонстрируют высокие показатели их участия в них.

"Выражаю признательность руководству Приднестровья и всем нашим согражданам-приднестровцам за оказанное Посольству Российской Федерации в Республике Молдова всестороннее содействие в подготовке и проведении выборов", — написал он.

Как сообщал Sputnik ранее, приднестровцы на прошедших выборах показали беспрецедентную явку. На избирательные участки пришло почти 74 тысячи российских соотечественников. Это на треть больше голосовавших на выборах президента России в 2012 году. За Владимира Путина свои голоса отдало 96,4% от общего числа принявших участие приднестровских россиян.

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Теги:
политика, Дмитрий Рогозин, Россия, Политика
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