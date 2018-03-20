Источники: в России и СССР не было программы "Новичок"

Источники РИА Новости подчеркнули, что советский химик Вила Мирзаянов вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Программа разработки отравляющих веществ, аналогичных веществу А234, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в СССР называлась не "Новичок", а иначе.

© REUTERS/ Henry Nicholls Зачем в Британии отравили Скрипаля?

Об этом сообщили РИА Новости два источника, которые имели непосредственное отношение к этому проекту.

"При этом в обозначении системы использовались цифры", — рассказали они.

Название "Новичок" широко распространилось в зарубежных СМИ после публикаций советского химика Вила Мирзаянова, который в 1990-е годы эмигрировал в США.

На Западе Мирзаянова часто представляли как создателя "Новичка".

Источники РИА Новости подчеркнули, что Мирзаянов вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

"Он возглавлял отдел противодействия иностранным техническим разведкам и после обнародовал некоторую информацию на Западе, включая формулы", — пояснили собеседники агентства.