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МКФ им Стенин

Фотоконкурс имени Стенина собрал рекордное число участников

© Sputnik/ Илья Питалев
В России
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Награды конкурса вручат осенью 2018 года, тогда же стартует выставка его лауреатов в Москве.

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Почти 6000 снимков из 77 стран — таков рекордный итог первого этапа конкурса имени Андрея Стенина. При этом в два раза больше заявок поступило из-за рубежа. Конкурс, созданный в России в память о фотокоре "Россия сегодня" Андрее Стенине берет новую высоту.

Участник акции протеста грузинской оппозиции закрывает лицо от слезоточивого газа во время беспорядков на проспекте Руставели в Тбилиси, 2011 год
© Sputnik/ Андрей Стенин
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Куратор конкурса имени Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник отметила: "Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина с каждым годом увеличивает число участников, обретая все большую популярность среди молодых фоторепортеров мира. Мы видим в этом рост профессиональной значимости конкурса в мировом фотосообществе. В этом году, впервые за историю конкурса, о себе заявили представители 8 новых для конкурса стран, среди которых Камбоджа, Того, Эквадор, Намибия, Руанда, Коста-Рика, Мьянма, Саудовская Аравия. Уже сейчас можно сказать, что фотоработы конкурса-2018 сфокусированы на главных проблемах современного мира, им найден яркий фотографический образ".

Следующим этапом станет работа международного жюри. Мэтрам фотографии предстоит отсмотреть работы молодых журналистов со всего мира. По числу заявок лидируют фотографы из России, Китая, Индии, Италии, США и Турции. Участники из России составляют 48 % от общего числа конкурсантов. Наиболее широко в конкурсе представлены работы из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Тюмени, Саратова, Воронежа и Казани.

Шорт-лист конкурса будет объявлен 22 мая на сайте stenincontest.ru. Награды конкурса вручат осенью 2018 года, тогда же стартует выставка его лауреатов в Москве.

О конкурсе:

 

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Информационное агентство и радио Sputnik является международным партнеров конкурса.

 

Теги:
Шорт-лист, фотожурналистика, фотография, журналист, награда, конкурс, конкурс имени Андрея Стенина, Андрей Стенин, Россия
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