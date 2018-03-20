Трамп поздравил по телефону Путина с победой на выборах президента России

Разговор лидеров двух держав носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях.

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России. Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся во вторник по инициативе американской стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В ходе беседы лидеры двух стран высказались за координацию усилий по ограничению гонки вооружений, развитие взаимодействия, в том числе, по стратегической стабильности и борьбе с терроризмом, сообщает пресс-служба Кремля.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko Двойники Путина и Трампа найдены в портретной живописи классиков

Отмечается, что при обмене мнениями по вопросам экономического сотрудничества главами двух государств проявлена заинтересованность в его активизации. Отдельно затрагивалась сфера энергетики.

Обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис. С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании.

Стороны выразили удовлетворение определённым снижением напряжённости вокруг Корейского полуострова, указав на целесообразность продолжения последовательных усилий по разрешению ситуации мирными, дипломатическими средствами.

Лидеры договорились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учётом изменений в руководстве Госдепартамента США. Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.

В целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях, говорится в сообщении.