15:15 21 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 0°C
Прямой эфир
Поиск
Здание министерства иностранных дел РФ

Ермаков: дело Скрипаля - авантюра, и Россия к этому не причастна

© Sputnik/ Виталий Белоусов
В России
Получить короткую ссылку
112 0 0

Глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков встретился с зарубежными послами, аккредитованными в Москве.

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Ни одна из версий, озвученных в Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, не выдерживает никакой критики, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениям МИД России Владимир Ермаков.

"Сразу скажу, что ни одна из тех версий, которые мы уже услышали (от Великобритании), не выдерживает никакой критики", — сказал заявил Ермаков по итогам встречи иностранных послов в МИД России по делу Скрипаля.

Ермаков отметил, что Британию пытаются ввергнуть в грязную авантюру против России.

Британский полицейский на месте, где был обнаружен автомобиль Скрипаля
© REUTERS/ Henry Nicholls
Зачем в Британии отравили Скрипаля?

"Элементарная логика подсказывает только два возможных варианта — британские власти либо неспособны обеспечить защиту от такого рода, скажем так, теракта на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно, я никого ни в чем не обвиняю, срежиссировали нападение на российскую гражданку. Все более очевидным становится то, что нападение в Солсбери на Скрипаля — это, скорее всего, очередная грубо сфальсифицированная, противоправная авантюра. Остается лишь раскрыть, кто за этим стоял и какие цели преследовал", — цитирует Ермакова РИА Новости.

Главное в политике — выгодные традиции>>>

Дипломат отметил, что Москва непричастна к истории по Скрипалям.

"Ясно лишь одно: Россия к этому абсолютно непричастна. Хотя бы по одной простой причине — для России такая авантюра просто недопустима, она по всем параметрам нам не выгодна", — сказал Ермаков.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия.

Города мира. Лондон
© Sputnik/ Alexander Vilf
Нервно-паралитический эффект, или Кому выгодно отравление Скрипаля

Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

Симоньян — Западу: гоните в шею ваших советников по России>>>

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".

По теме

Шаманов о расследовании дела Скрипаля: лицо вора увидим при фонарях
Как связаны отравление Скрипаля, Солсбери и склад химоружия в Европе
Лавров прокомментировал отказ Лондона сотрудничать по делу Скрипаля
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Книги на латышском языке
    Семена раздора

    В Латвии нет нормальных учебников и методик преподавания латышского языка для школ национальных меньшинств, считают родители учащихся.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Польши Анджей Дуда
    Поздравлений не ждите!

    В канцелярии Грибаускайте заявили, что пока Россия "нарушает международное право", Литва не будет поздравлять Владимира Путина.

  • День Таллинна с друзьями.
    "Советские" неэстонцы

    Власти Таллинна осудили "советизацию" неэстонцев изданием Postimees и обвинили его главреда в нарушении конституции страны.

  • Водитель за рулем автомобиля
    Не по пути

    За что налоговые органы Беларуси штрафуют водителей, которые подвозят попутчиков, используя популярные интернет-сервисы?

  • Охранник держит пару наручников
    За слова – к ответу!

    Полиция задержала пятерых человек в связи с беспорядками у здания телекомпании Rustavi2: протестующих возмутила шутка ведущего о Христе.

  • Пресс-конференция по итогам поездки делегации ТПП в Сербскую Республику
    Готовы к сотрудничеству

    Министр экономики Абхазии рассказал об итогах визита в Республику Сербскую и перспективах сотрудничества двух стран в конкретных областях.

  • Движение на автомобильной дороге. Архивное фото
    Проезд закрыт

    На автотрассе Бишкек — Ош вновь введены временные ограничения из-за угрозы схода лавин: ближайшие дни трассу будут закрывать по ночам.

  • Радиоактивный знак, архивное фото
    Американский подарок

    Посольство США в Душанбе безвозмездно передало Таджикистану тренировочный центр по контролю за оружием массового поражения.

  • Сотрудники ГУВД г. Ташкента помогают потерявшему память мужчине вернуться домой
    Вспомнить все

    Сотрудники ГУВД Ташкента помогли найти родственников страдающего потерей памяти россиянина, информация о котором распространилась в соцсетях.

  • Юрий Вазагов
    Большие ожидания

    Эксперт рассказал Sputnik о значении победы Владимира Путина на выборах президента России для будущего Южной Осетии.

  • Книги на латышском языке
    Семена раздора

    В Латвии нет нормальных учебников и методик преподавания латышского языка для школ национальных меньшинств, считают родители учащихся.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Польши Анджей Дуда
    Поздравлений не ждите!

    В канцелярии Грибаускайте заявили, что пока Россия "нарушает международное право", Литва не будет поздравлять Владимира Путина.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Центральный пляж в Анапе
Топ-10 лучших туристических направлений России
Снег и гололед – Кишиневским аэропортом они не овладеют
Снег и гололед – Кишиневским аэропортом они не овладеют
Самые криминальные районы Молдовы
Рейтинг самых криминальных районов Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться