Ермаков: дело Скрипаля - авантюра, и Россия к этому не причастна

Глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков встретился с зарубежными послами, аккредитованными в Москве.

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Ни одна из версий, озвученных в Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, не выдерживает никакой критики, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениям МИД России Владимир Ермаков.

"Сразу скажу, что ни одна из тех версий, которые мы уже услышали (от Великобритании), не выдерживает никакой критики", — сказал заявил Ермаков по итогам встречи иностранных послов в МИД России по делу Скрипаля.

Ермаков отметил, что Британию пытаются ввергнуть в грязную авантюру против России.

© REUTERS/ Henry Nicholls Зачем в Британии отравили Скрипаля?

"Элементарная логика подсказывает только два возможных варианта — британские власти либо неспособны обеспечить защиту от такого рода, скажем так, теракта на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно, я никого ни в чем не обвиняю, срежиссировали нападение на российскую гражданку. Все более очевидным становится то, что нападение в Солсбери на Скрипаля — это, скорее всего, очередная грубо сфальсифицированная, противоправная авантюра. Остается лишь раскрыть, кто за этим стоял и какие цели преследовал", — цитирует Ермакова РИА Новости.

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Дипломат отметил, что Москва непричастна к истории по Скрипалям.

"Ясно лишь одно: Россия к этому абсолютно непричастна. Хотя бы по одной простой причине — для России такая авантюра просто недопустима, она по всем параметрам нам не выгодна", — сказал Ермаков.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия.

Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

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Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".