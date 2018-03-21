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Сергей Лавров

Журналисты: может, Лаврова не любят, но уважают - так же, как и Россию

© AP Photo / Petros Karadjias
В России
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Многие фразы и выражения Сергея Лаврова становятся чуть ли не фразеологизмами, крылатыми выражениями, основательно вошедшими в нашу речь.

Сергей Лавров — не просто уважаемый во всем мире человек, глава российского Министерства иностранных дел, но еще и яркая личность.

Об этом говорят не только политики и представители СМИ России.

Шведская журналистка Эва Эльмсэтер (Eva Elmsäter), к примеру, так охарактеризовала главу российского МИДа:

"Может, Лаврова не любят, но уважают — также как и государство, которое он представляет".

Однако, при всем уважении, без улыбки и шуток в политике было бы крайне скучно и уныло.

И в этом смысле Сергею Лаврову также нет равных. Его чувство юмора вызывает восхищение у многих коллег не только в России, но и за рубежом.  Многие фразы и выражения Сергея Лаврова становятся чуть ли не фразеологизмами, крылатыми выражениями, основательно вошедшими в нашу речь. 

Знаменитого "Мистера нет" (прозвище, которым, как Лавров признался в интервью Sky News Arabia в 2012 году, он гордится "если это означает недопущение нарушений международного права") называют лучшим в мире дипломатом даже его оппоненты, часто невольно им восхищаясь. Его считают хладнокровным, умным и невероятно опытным политиком.

"К тому же он остроумен, что среди дипломатов встречается не так уж часто", — написала о нем Эва Эльмсэтер (Eva Elmsäter).

Сегодня Сергею Викторовичу Лаврову исполняется 68 лет.

Sputnik Армения представляет подборку наиболее ярких шуток, острот и искрометных комментариев из уст главного российского дипломата.

Ответ по-русски

Проходившая в Нью-Йорке в сентябре 2017 года 72-я Генассамблея ООН запомнилась не только речами главы МИД России, но и его "русскими ответами".

Сергей Лавров: "Я желаю господину Буркхальтеру того, чего он желает себе сам. Ведь важно не то, чего мы желаем другим, а то, чего они желают себе сами".

Журналист: "Замечательно сказано, очень по-русски. Большое спасибо".

Сергей Лавров: "А теперь убирайтесь".

Журналист: "Еще один русский ответ".

Метео-дипломатия

Фрагмент из рабочего ланча с главой МИД Японии:

Коно: Господин Лавров, Вы привезли в Токио снег.

Лавров: Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду.

Встреча глав МИД РФ и Японии С. Лаврова и Т. Коно
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
Встреча глав МИД РФ и Японии С. Лаврова и Т. Коно

Все чисто!

Глава российского МИД Сергей Лавров пошутил об обыске пальто своего британского коллеги Бориса Джонсона во время встречи глав внешнеполитических ведомств.

По словам Джонсона, он отдал свое пальто Лаврову, как только приехал в Дом приемов МИД РФ.

Британский дипломат отметил, что это свидетельствует о его доверии к российскому коллеге.

"Я отдал свое пальто вместе со всем содержимым карманов Сергею Лаврову. Я знал, что ничего дурного не произойдет", — заявил Джонсон.

"В пальто Бориса ничего не было", — пошутил в ответ российский министр.

Как отмечает агентство, Джонсон посмеялся над шуткой и сказал: "О, так вы его уже обыскали?!".

Упал больно — встал здорово

Министр иностранных дел России Сергей Лавров споткнулся, поднимаясь на сцену на форуме "Россия — страна возможностей". После этого он быстро поднялся и пошутил над своим конфузом. В зале на это не обратили особого внимания.

"Хорошо, что не на дипломатическом фронте, а на ступеньке".

Исчисление мудрости

В начале московских переговоров госсекретарь США Джон Керри высказал надежду, что беседы будут успешными и, пользуясь случаем, поздравил Лаврова с днем рождения.

"Надеюсь, что эта дата даст тебе дополнительную мудрость в проведении переговоров", — добавил Керри.

Лаврову не пришлось лезть за словом в карман:

— Спасибо, Джон, но если мудрость измерять количеством дней рождения, то мне за тобой не угнаться.

Предательский микрофон

На пресс-конференции, посвященной встрече с главой иностранного ведомства Саудовской Аравии, в момент перевода своей речи Лавров тихо сказал: "Дебилы, *****"!

А слова министра разошлись благодаря тому, что модератор конференции забыл выключить микрофон.

 

Грязные танцы…

Однажды глава Госдепа США Рикс Тиллерсон сравнил отношения между США и РФ с танго, при этом добавив, что в паре с Лавровым он танцевать бы не стал.

Лавров отреагировал в свойственной ему манере, бросив фразу, которая стала хитом интернета — "мне мама тоже запрещала с мальчиками танцевать".

Повышение градуса переговоров

В сентября 2016 Лавров угостил журналистов, которые больше 14 часов ожидали окончания его переговоров с госсекретарем США Джоном Керри в Женеве, пиццей и водкой.

Сначала он принес подуставшим журналистам шесть пицц с сыром, отметив, что это подарок американской делегации. А спустя 10 минут со словами: "Кто хотел водки?" Лавров передал журналистам две бутылки. При этом он добавил, что это подарок от российского МИД.

 

Теги:
остроумие, юмор, Лавров, Россия
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