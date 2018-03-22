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Жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская

Романовская-Цымбалюк о Джигарханяне: он обрек себя умереть в позоре

courtesy of Olga Slusareva
В России
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Экс-супруга Народного артиста СССР Армена Джигарханяна продолжает давать интервью и шокировать публику высказываниями и неуравновешенными поступками.

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Виталина Цымбалюк-Романовская в очередной раз резко высказалась против Джигарханяна.

Бывшая жена известного артиста снова решила сделать себе имя громким заявлением.  После смерти Народного артиста СССР Олега Табакова, как сообщает издание Дни.ру, она прокомментировала запись вдовы Табакова, с которой, к слову, у режиссера была большая разница в возрасте — 30 лет.

По всей видимости, посчитав подобное сходство достаточным для высказывания своего мнения, Виталина написала следующее:

"Табаков всегда был более успешным, смелым и последовательным в поступках. Джигарханян это знал и недолюбливал его. Но это уже человеческие качества".

Как пишет издание, экс-супруга Джигарханяна ведет активный образ жизни, посещает светские рауты, обсуждает личную жизнь с поклонниками в социальных сетях. При этом, женщина не сдерживает себя, комментируя отношения с бывшим возлюбленным.

"Мой бывший муж обрек себя умереть в позоре. И это его выбор", — заявила Цымбалюк-Романовская.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Как экс-супруга Джигарханянa провернула аферу с квартирой артиста

Ранее, стало известно, что Виталине предъявили обвинение по статье 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни") и взяли подписку о невыезде.

Напомним, громкий скандал в семье народного артиста случился в октябре 2017 года.

Сначала, пошли слухи, что Джигарханяна похитили неизвестные, потом оказалось, что он попал в больницу.

Выяснилось, что все его имущество оформлено на его жену Виталину Цымбалюк-Романовскую. После этого, Армен Борисович решил подать на развод.

Актер заявил, что Виталина обманом забрала у него все деньги, переписала на себя недвижимость и даже покушалась на убийство.

При этом Виталина сказала, что ей не в чем каяться и винит во всем случившемся окружение Джигарханяна, которое негативно на него влияет.

Теги:
позор, Цымбалюк-Романовская, Джигарханян, Россия
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