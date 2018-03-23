ЦИК России: итоговая явка на выборах президента составила 67,54%

Владимир Путин получил 56 430 712 голосов избирателей, что составляет 76,69%, то есть более половины голосов граждан, принявших участие в голосовании.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Итоговая явка избирателей на выборах президента России, состоявшихся 18 марта, составила 67,54%, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, которую цитирует РИА Новости.

В пятницу российский Центризбирком подписал постановление об итогах выборов президента России.

"Число избирателей, принявших участие в выборах — 73 629 581 избиратель, что составляет 67,54% от общего количества избирателей, включённых в списки", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

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"Считать избранным на должность президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича, получившего 56 430 712 голосов избирателей, что составляет 76,69%, то есть более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании", — указано в постановлении ЦИК.

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Члены ЦИК России подписали итоговый протокол и приняли это постановление "О результатах выборов президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года". Один из членов Центризбиркома — Евгений Колюшин — высказал особое мнение, попросив приложить его к протоколу, но итоговый протокол тем не менее подписал.

Избирательная кампания по выборам президента РФ официально стартовала 18 декабря 2017 года. Голосование на этих выборах прошло в минувшее воскресенье, 18 марта.