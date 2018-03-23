Актер телесериала "Сваты" перенес инсульт

Актер московского Театра сатиры Федор Добронравов находится в больнице, выписка пока не планируется, сообщили врачи.

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Российский актер театра и кино Федор Добронравов, который молдавским зрителям известен по комедийному сериалу "Сваты", госпитализирован с инсультом.

Как ранее сообщалось, артист почувствовал себя плохо 17 марта. Тогда СМИ не сообщали причину госпитализации. На следующий день Добронравову стало лучше, но позже его состояние снова ухудшилось.

Актеру поставили диагноз "инсульт", потребовалась операция, которая прошла нормально. Сейчас Добронравов находится в больнице, выписка пока не планируется, но актер идет на поправку, сообщают "Известия". Также с ссылкой на худрука Театра сатиры Александра Ширвиндта, издание отмечает, что врачи планируют выписать артиста из клиники 31 марта.

Добронравов, кроме "Сватов", известен по ролям в фильмах "Ликвидация", "День радио", а также по комедийному скетч-шоу "6 кадров".

Коллектив и читатели Sputnik Молдова желают замечательному актеру скорейшего выздоровления.