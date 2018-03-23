Удивительная история жительницы Молдовы на выборах президента России

Жительница Молдовы с гражданством России отстояла свое право на голос в Калининграде на выборах президента РФ.

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Гражданка Российской Федерации, проживающая в Молдове, смогла отстоять свое право на голос на выборах президента России в Калининградской области.

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Как сообщают в пятницу российские СМИ, женщина проживает в Республике Молдова постоянно. Но в день выборов президента России она в связи с личными вопросами находилась в Калининградской области. Так как у нее нет регистрации по месту пребывания, на участке для голосования возникли проблемы. Избирательная комиссия участка №107 в поселке Васильково Гурьевского района отказалась включить приезжую в список избирателей.

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В итоге административное исковое заявление женщины рассматривали местный суд и прокуратура. Сотрудники прокуратуры указали в заключении, что заявление подлежит удовлетворению, и суд также удовлетворил его в полном объеме.

"Согласно информации, полученной у председателя территориальной избирательной комиссии Гурьевского района, 18.03.2018 вышеуказанная гражданка реализовала свое право на участие в выборах", — говорится в сообщении пресс-службы местного суда.

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