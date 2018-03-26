СМИ: в Москве умер основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди

Сообщается, что Мавроди был госпитализирован поздно ночью из-за проблем с сердцем.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. В Боткинской больнице в Москве в ночь на понедельник умер основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди, передает телеграм-канал Mash.

Мавроди было 62 года. Он прославился начале 90-х организацией крупнейшей финансовой пирамиды "МММ".

Сообщается, что Мавроди был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Мавроди, по данным российских СМИ, стало плохо в воскресенье поздно вечером на автобусной остановке. Его обнаружил случайный прохожий, который и вызвал скорую.

Тело направлено в судебный морг для вскрытия.

Самой известной финансовой пирамидой в РФ является "МММ" Сергея Мавроди. Ее жертвами в начале 1990-х стали миллионы вкладчиков (по разным оценкам — от 10 до 15 миллионов человек). Мавроди был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. В мае 2007 года он вышел на свободу, а в начале января 2011 года объявил о запуске нового проекта — МММ-2011.