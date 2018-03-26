Пожар в Кемерово возобновился: число погибших выросло до 64 человек

Кремль не располагает информацией о причинах пожара в торговом центре в Кемерове, пока об этом преждевременно говорить, поскольку продолжаются работы следственных органов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. При пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека. В МЧС России заявили, что это окончательная цифра, в больницах остаются еще десять пострадавших, отмечает РИА Новости. © Sputnik/ Maksim Kiselev Трагедия в Кемерово: погибли 64 человека 12

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о версиях случившегося в данный момент говорить рано.



"Было бы совершенно ошибочно сейчас говорить о каких-то версиях. Вы знаете, что Следственный комитет работает на месте трагедии. Собственно, только Следственный комитет может сейчас выдвигать какие-то версии произошедшего. И неправильно сейчас забегать вперед и говорить о чем-то", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, располагает ли Кремль информацией об ответственных за трагедию в Кемерово.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово>>>

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека.