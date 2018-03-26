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Министерство иностранных дел России

МИД России: Москва отреагирует на "недружественный шаг" Запада

© Sputnik/ Валерий Мельников
В России
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Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (10)
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В понедельник, 26 марта, 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. В российском МИДе заявили, что высылка российских дипломатов рядом стран-членов ЕС и НАТО не пройдет бесследно.

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Ранее 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

"Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта в Солсбери. Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в так называемом "деле Скрипалей" и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации (…) Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем", — говорится в сообщении ведомства.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (10)
Теги:
дело Скрипаля, высылка дипломатов, Россия
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