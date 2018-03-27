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Цветы, свечи и мягкие игрушки возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар

Число пострадавших при пожаре в Кемерово увеличилось до 67 человек

© Sputnik/ Alexandr Kryazhev
В России
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Тема:
Пожар в Кемерово - последние новости (11)
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Всего в результате пожара пострадал 131 человек, из них 64 человека погибли, 14 человек (в том числе 3 ребенка) госпитализированы, 53 - амбулаторно.

КИШИНЕВ, 27 мар —Sputnik. Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерово достигло 67, в больницах находятся 14 человек, в том числе трое детей, отмечает РИА Новости.

Торговый центр горит в Кемерово. Кадры с места ЧП
© Ruptly. МЧС РФ
Пожар в Кемерово: кадры с места ЧП

"В результате пожара пострадал 131 человек, из них 64 человека погибли, 14 человек (в том числе 3 ребенка) госпитализированы, 53 — амбулаторно. Организована подготовка документов на предоставление компенсационных выплат, проведение генетических экспертиз по опознанию тел погибших, выдача тел погибших родственникам и проведение мероприятий по захоронению. Работают психологи, организована всесторонняя адресная помощь пострадавшим и родственникам погибших", — сообщили в экстренных службах.

Трагедия в Кемерово: Молдова скорбит вместе с Россией>>>

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

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© Ruptly.
Очевидцы пожара в ТЦ в Кемерово рассказывают о произошедшем
Тема:
Пожар в Кемерово - последние новости (11)

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Теги:
жертвы, пожар, Кемерово, Бедствия и чрезвычайные происшествия
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