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Президент РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове

Владимир Путин посетил в больнице пострадавших при пожаре в Кемерово

© Sputnik/ Алексей Дружинин
В России
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Тема:
Пожар в Кемерово - последние новости (11)
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Президент России Владимир Путин во вторник во время своего визита в Кемерово посетил в больнице пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также назвал причины пожара, который случился в Кемерово. 

"Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", — сказал Путин на совещании в Кемерово, посвященном ликвидации последствий пожара.

Президент России поручил главе СК Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию, отмечает РИА Новости. 

Цветы, свечи и мягкие игрушки возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© Sputnik/ Alexandr Kryazhev
Число пострадавших при пожаре в Кемерово увеличилось до 67 человек

"Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут", — сказал он.

Бастрыкин в свою очередь сообщил, что следствие изъяло при расследовании пожара огромное количество документов, которые сейчас изучают.

Также президент заявил, что надзорные каникулы не должны быть поводом для отсутствия контроля над обеспечением безопасности услуг, которые оказывают частные предприниматели.

"Каникулы — это каникулы, к безопасности это не относится. Причем здесь налоговые каникулы?", — заявил президент в ответ на доклад главы МЧС Владимира Пучкова, который напомнил о льготном режиме для малого бизнеса.

Министр упомянул налоговые каникулы, вероятно, имея в виду надзорные каникулы, то есть трехлетний период с начала работы малого предприятия, когда оно освобождается от большинства проверок.

Путин также подчеркнул, что обязанность органов власти — проконтролировать, как организована работа бизнеса, и добиться, чтобы она была на должном уровне.

"Собственник сдал объект строительства и сдал, а власти должны обеспечить необходимый уровень безопасности", — подчеркнул Путин.

В областной больнице скорой медицинской помощи глава государства пообщался с 18-летним Иваном Заварзиным, при пожаре выпрыгнувшим с 4-го этажа.

Президент Владимир Путин посетил пострадавших в больнице.
© Sputnik/ Алексей Дружинин
Владимир Путин посетил больницу, где находятся пострадавшие при пожаре в Кемерово.

Президент поинтересовался самочувствием больного. Тот рассказал, что в момент пожара находился в торговом центре со своим отцом, и что в первые минуты многие не поверили в серьезность происходящего и думали, что тревога учебная.

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Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, в свою очередь, сообщила президенту, что отец молодого человека жив, а он сам идет на поправку.

Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре Зимняя вишня! в Кемерово.
© Sputnik/ Maksim Kiselev
Трагедия в Кемерово: фоторепортаж с места пожара
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Также Путин встретился с тремя мужчинами, которые помогали эвакуировать людей из торгового центра в первые минуты пожара. Это 35-летний Андрей Сергеев, 21-летний Александр Калачев и 42-летний Николай Лобиков.

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Профессиональный спасатель, сотрудник МЧС Андрей Сергеев в ответ на вопрос президента о возможных причинах столь тяжких последствий сказал, что считает неправильной всю конструкцию торгового центра с его узкими проходами и неудобными эвакуационными выходами.

Глава государства пожелал всем пострадавшим выздоровления, пожал им руки.

Президент РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове
© Sputnik/ Алексей Дружинин
Владимир Путин назвал преступную халатность причиной пожара в торговом центре в Кемерово.
Тема:
Пожар в Кемерово - последние новости (11)

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Теги:
пожар, Владимир Путин, Кемерово, Общество
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