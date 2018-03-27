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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова

Захарова: отправьте в МИД России доказательства по "делу Скрипаля"

© Sputnik/ Илья Питалев
В России
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к посольствам США и Великобритании в РФ с просьбой направить в МИД информацию, которую дипмиссии используют как "доказательную базу", якобы свидетельствующую о причастности России к "делу Скрипаля".

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась через социальные сети к посольствам США и Великобритании.

"Я обращаюсь к посольству США и Великобритании в Москве с просьбой направить в МИД информацию, которую они рассылают друг другу в качестве "доказательной базы", но не передают российской стороне и не предают гласности", — написала Захарова.

"Что это за "распечатка с обзором инцидента", которая доказывает вовлеченность государства в такое страшное преступление?" — отметила она, комментируя интервью посла США в России Джона Хантсмана, которое тот дал одному из российских СМИ.

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В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявлял, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории.

Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.

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Теги:
Сергей Скрипаль, Мария Захарова, Запад, Россия, Общество
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