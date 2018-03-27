Дегтярев: высылка дипломатов России говорит об унижении Европы

Высылка российских дипломатов свидетельствует об унижении Европы со стороны США и Великобритании, считает глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал скандал, связанный с высылкой российских дипломатов.

"Это унижение Европы. Все понимают беспочвенность и бездоказательность обвинений в адрес России. Однако под давлением британских и американских сил им для сохранения коалиции приходится совершать эти ущербные и недальновидные действия", — заявил Михаил Дегтярев, которого цитирует РИА Новости.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

Меры без доказательств: Запад массово высылает российских дипломатов>>>

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.