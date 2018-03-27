Трагедия в Кемерово сплотила людей против угроз безопасности жизни и здоровья

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. В связи с трагедией в российском Кемерово в социальных сетях звучат призывы к жителям разных стран мира о принятии мер предосторожности.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания располагался на верхнем этаже, где находились несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 67 человек. По последним данным, опознаны 25 жертв пожара, среди которых 13 детей, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. В больницах находятся 15 пострадавших при пожаре, состояние 13 из них оценивается как удовлетворительное.

Владимир Путин посетил в больнице пострадавших при пожаре в Кемерово >>>

Идея повысить собственную бдительность касается того времени, которое мы проводим в офисах, магазинах, медицинских учреждениях, развлекательных центрах и т.д.

"Каждый раз, когда мы находимся в общественном месте, проверяем дверь, предназначенную для эвакуационного выхода. Если она заперта, снимаем видео и выкладываем в соцсеть с указанием места", — пишут пользователи.