В России объявлен день траура

Согласно указу президента России, флаги будут приспущены в день траура в среду в связи с трагедией в Кемерово.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Трагедия в Кемерово никого не оставила равнодушным. Кремль распространил указ, в котором говорится, что в России объявлен в среду траур, а Государственные флаги будут приспущены на всей территории России. Официально 28 марта — день траура в связи с трагедией в Кемерово.

Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи, говорится в указе президента Владимира Путина.

"В результате пожара, произошедшего 25 марта 2018 года в городе Кемерово Кемеровской области, имеются многочисленные жертвы и пострадавшие. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю объявить 28 марта 2018 года днем траура в Российской Федерации", — говорится в указе президента.

Кроме того, в день траура на всей территории страны будут приспущены Государственные флаги.

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Также, согласно указу главы государства, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

Правительство РФ и органы государственной власти субъектов РФ, согласно документу, должны принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

Указ вступает в силу со дня подписания.