В Кемерово проходит прощание с погибшими при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Траурные мероприятия с теми из погибших, кто уже был опознан, будут продолжаться весь день в разных соборах и кладбищах города.

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Прощание с погибшими на пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" проходит в Кемерово.

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В среду в Кемерово простятся с 13 жертвами пожара, их похоронят на четырех городских кладбищах — Кировском, Солонечном, Центральном №2 и Центральном №5. Кроме того, в Томске похоронят двух учеников местного лицея №7 — брата и сестру, которые учились в шестом и первом классах.

Церемония прощания с 27-летним Антоном Мухиным и его пятилетним сыном Ратибором прошла в зале прощания муниципального предприятия "Спецбюро".

На церемонии были супруга Антона, ее родственники и друзья. Они сообщили, что погибшие будут кремированы.

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Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе дети.