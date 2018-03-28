День траура в России: люди в пожаре в Кемерово гибли семьями

Среда, 28 марта, объявлена в России днем всенародного траура в связи с трагедией в Кемерово, которая унесла жизни 64 человек. В списках погибших и пропавших без вести кемеровской горадминистрации числятся не менее 39 детей и подростков.

© Sputnik/ Maksim Kiselev Трагедия в Кемерово: фоторепортаж с места пожара 12

Трагедия в Кемерово потрясла не только всю Россию, но и весь мир. Пожар в торговом центре унес жизни 64 человек, люди сгорали заживо. Вместе со своими семьями.

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Семья Агарковых Сергей и Наталья потеряли в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" обоих своих детей – десятилетнюю Машу и восьмилетнего Костю — и бабушку, мать Сергея.

"Машенька у нас ГТО сдала, разряд получила. Она спортсменка, она могла бы убежать. Просто там были все двери закрыты", — рыдая, рассказал журналистам ее отец Сергей.

В день трагедии Агарковы отвезли детей к бабушке, чтобы она провела воскресенье с ребятами, отмечает РИА Новости. © Sputnik/ Alexandr Kryazhev Число пострадавших при пожаре в Кемерово увеличилось до 76 человек

"Я им говорил — идите в "Аврору" (другой кемеровский кинотеатр), но Машенька очень хотела посмотреть мультфильм про зайца "Кролик Питер", — вспоминает Сергей. Дети с бабушкой не успели выбраться из кинозала и задохнулись в дыму.

"У мамы телефон потом сутки работал — я звонил на него. Это значит, что она задохнулась", — предположил Сергей. Родных детей он опознал в морге "по ботиночкам". На среду уже назначены похороны.

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"Никого у нас не осталось, все, сироты мы. Сейчас выхожу на балкон покурить — а я их в школу провожал. Смотрю, а там они с рюкзачками шли в школу", — рассказал Сергей.

Среди погибших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" оказалась родственница губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

"Стало известно, что одной из погибших на пожаре в ТЦ оказалась 11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева", — сообщили в пресс-службе региональной администрации, отметив, что степень родства девочки с главой региона не уточняется.

ЧУДОМ ВЫЖИВШИЙ

Потрясла Россию история чудом выжившего в пожаре 11-летнего мальчика. Он спасся только благодаря тому, что выпрыгнул из окна четвертого этажа ТЦ, а вот его родители и четырехлетняя сестренка не смогли выбраться и погибли. К счастью, он не стал круглым сиротой: довольно скоро были найдены обе его бабушки, которые уже навестили внука в больнице.

Во время прыжка мальчик получил тяжелые травмы, но во вторник уже пришел в себя.

"Пострадавший в результате пожара в Кемерово ребенок 11 лет пришел в сознание. Он переведен на самостоятельное дыхание. Общается, рассказывает о случившемся. Самостоятельно поел. По данным компьютерной томографии, отмечен регресс патологических нарушений", — сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово © Sputnik/ Александр Кряжев

Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово © Sputnik/ Александр Кряжев

Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово © Sputnik/ Александр Кряжев

Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово © Sputnik/ Александр Кряжев 1 / 4 © Sputnik/ Александр Кряжев Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово

СПАСЕНИЕ

Сразу после трагедии больше говорили о количестве жертв и возмущались нарушением правил безопасности в торговом центре. Историй о спасителях, которые помогали выводить и выносить из пожара людей, на новостных лентах СМИ почти нет. Даже когда повод поговорить о геройстве возникал, акценты смещались больше в негативное русло.

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"Я видела, как парни выносили маленьких детей. У моего молодого человека шок. Они пытались зайти в кинотеатр, но сотрудники "Зимней вишни" сказали, что детей там нет. Ребята на последнем дыхании были, зажимали нос, чтобы не отравиться угарным газом", — рассказала девушка, чей молодой человек выносил детей из горящего кемеровского ТЦ.

"Но оказалось, что дети были. То есть их обманули. Они могли бы вытащить детей", — уточнила она.

По числу жертв пожар в Кемерово — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).