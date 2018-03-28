Число пострадавших при пожаре в Кемерово увеличилось до 76 человек

Тем временем тела всех 64 погибших уже обнаружены, пропавших без вести нет.

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Семьдесят шесть человек пострадали при пожаре в торговом центре в Кемерово, отмечает РИА Новости.

"Число пострадавших увеличилось до 76 человек", — сообщил источник в экстренных службах.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье.

В Кемерово проходит прощание с погибшими при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня">>>

Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.