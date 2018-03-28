В Санкт-Петербурге загорелся автомобильный салон Нyundai

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. В Петербурге загорелся автосалон Нyundai, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Информацию подтвердила компания "Рольф", которой принадлежит салон.
"Возгорание есть, проведена эвакуация людей, работают пожарные расчеты", — сообщил РИА Новости представитель автодилера.
Как рассказали в МЧС, площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Горит склад с автозапчастями. Информации о пострадавших нет.
Точный адрес салона — улица Савушкина, 103. Обстоятельства пожара выясняются.