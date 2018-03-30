Задержана гендиректор здания ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

В ходе следствия установлено, что генеральный директор компании-собственника здания Юлия Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно получала уведомления от подчиненных о недостатках системы.

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Расследование причин случившегося в Кемерово пожара в торговом центре идет полным ходом. Задержана генеральный директор компании-собственника здания сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово Юлия Богданова, отмечает РИА Новости.

"Задержана генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы", — сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

В ходе следствия установлено, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно получала уведомления от подчиненных о недостатках системы. При этом она, занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков.

Сообщается, что следователи провели обыск в жилище Богдановой. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).В городской администрации Кемерово проходят следственные действия.

В городской администрации отказалась комментировать сообщения о возможных следственных действиях. Начальник пресс-службы Екатерина Дубкова переадресовала вопрос в СК.

Экспертиза после Кемерово: готовы ли торговые центры в Кишиневе к ЧП>>>

Следствие рассматривает две версии причины возникновения пожара — короткое замыкание и поджог, при этом склоняется к первой. В ходе расследования арестовали пятерых подозреваемых: технического директора компании-собственника, арендатора помещения, в котором произошло возгорание, сотрудника и руководителя организации, обслуживающей сигнализацию, а также охранника, отключившего систему оповещения.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет.