Визит Андрея Негуцы в Курск: новые соглашения и празднование Мэрцишора

В ходе визита делегации Молдовы в Курскую область был подписан ряд важных соглашений о сотрудничестве на региональном уровне.

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Делегация из Молдовы во главе с послом нашей республики в России Андреем Негуцей посетила Курскую область.

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Визит молдавской делегации начался со встречи Негуцы с председателем комитета по развитию внешних связей Курской области Светланой Дорош, которая рассказала о том, как в Курске в этом году отмечают фестиваль "Мэрцишор", традиционный для Молдовы.

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"Провели замечательный национальный праздник Мэрцишор в нашем регионе и съезд общин молдаван "Баштина". Мы не могли даже в этой непростой ситуации отказать нашим братьям", — отметила Дорош.

С 29 по 31 марта коллективы из Молдовы выступают на различных площадках в Курске и областном городе Курчатове. Гостей праздника радуют оркестр народной музыки Окницкого районного Совета "Рапсозий Нордулуй" и танцевальный коллектив "Извораш" из Дрокии.

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Каждый год весной во многих регионах молдавская диаспора организует такой праздник — из всех выбирается один, который собирает в гости представителей выходцев из Молдовы, живущих в России. В этом году таким регионом стала Курская область.

В фестивале "Мэрцишор" и проходящем в его рамках IV Съезде объединений молдаван России принимают участие представители диаспоры из 23 регионов и городов РФ — Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Сахалина, Хабаровска, Уфы, Сургута, Мурманска, Новосибирска, Нижневартовска, Мегиона, Тюмени, Радужного, Братска, Иркутска, Костромы, Воронежа, Липецка, Тулы, Иваново, Республики Крым, Пскова, Краснодара.

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Гости из Молдовы встретились и с губернатором Курской области Александром Михайловым.

"Товарооборот у Курской области с Молдовой по итогам прошлого года составил семь миллионов долларов. Есть понимание обеих сторон, что нужно развивать это сотрудничество. Мы выросли на 17% за прошлый год, и нужно дать не меньший прирост в этом году", — заявил Михайлов.

Негуца назвал Курскую область регионом-флагманом по уровню развития региональных двусторонних отношений между Молдовой и Россией.

"Приятно бывать у друзей, приятно ставить задачи и приятно в очередной раз приезжать сюда и констатировать, что мы продвинулись дальше", — сказал Негуца.

В ходе встречи стороны подписали рассчитанное до 2020 года соглашение о сотрудничестве, в частности, об установлении побратимства между областным городом Железногорском и районом Басарабяска, а также между Курчатовским районом и Окницким районом.

В состав молдавской делегации также вошли советник президента Республики Молдова по работе с диаспорой в странах ближнего и дальнего зарубежья Кристина Буга, депутат парламента Республики Молдова Адриан Лебединский и председатель района Басарабяска Петр Пушкарь.

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"Жители района, да и в целом Республики Молдова очень хотят, чтобы хорошие дружеские отношения с Российской Федерацией возобновились", — отметил Пушкарь.

"С Россией и со всем миром нам нужно дружить. Мы — маленькая страна, мы должны вести правильную, умную политику. Мы не должны становиться на сторону ни одного блока, ни второго. Мы должны заниматься экономикой первым делом", — подчеркнул депутат парламента Республики Молдова Адриан Лебединский.

Стоит добавить, что Технический университет Молдовы намерен в пятницу заключить соглашение о сотрудничестве с Юго-Западным государственным университетом России в Курске. Документ планируется подписать в рамках экспертной сессии "Сфера образования и науки. Развитие межвузовского сотрудничества", которая намечена на этот день в Юго-Западном университете.