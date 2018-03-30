Зеркальные меры России - хроника пятницы

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Трое дипломатов-сотрудников Посольства Молдовы в России будут высланы, сообщили в пятницу в министерстве иностранных дел России.
Эти меры были предприняты в ответ на высылку из Молдовы троих российских дипломатов, о чем в четверг официально сообщили в министерстве иностранных дел и евроинтеграции страны. В ведомстве заявили, что это решение является "знаком солидарности" с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери.
"Двунадесять языков"
Также 19 стран Евросоюза, США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов.
Посольство России: дипмиссия США невольно признала свое влияние на Кишинев >>>
Но уже в пятницу в МИД России были вызваны руководители дипмиссий не только Молдовы, но и Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии. Словом — всех тех стран, которые решили остаться без ряда сотрудников посольств России.
"Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого "дела Скрипалей" российская сторона объявляет "persona non grata" соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации", — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства России.
Высылки продолжатся
Как уточнили в МИД, поскольку "в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, то Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств".
Захарова рассказала о реакции России на высылку дипломатов >>>
В частности, послу Великобритании в России Лори Бристоу в МИД РФ "заявлен решительный протест в связи с провокационными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств". Дипмиссия в течение месяца будет должна выслать дополнительное число дипломатов для установления паритета с посольством РФ в Лондоне.
Послу США в РФ Джону Хантсману было заявлено о российском ответе еще накануне в четверг. Исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников американского посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата. Кроме того, закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге. Комментируя этот шаг Москвы, представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что Россия не заинтересована в диалоге с США, а высылка американских дипломатов и закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге является "неоправданным шагом".
Достучаться до Москвы и извиниться >>>
"Мы не согласны с такой оценкой, вы знаете, что Россия была вынуждена предпринять ответные шаги в ответ на те недружественные, неконструктивные, незаконные действия, в данном случае связанные с высылкой наших дипломатов и закрытием консульского учреждения, совершенные Вашингтоном", — заявил в пятницу днем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Позиция Сербии
Примечательно, что в пятницу в МИД РФ был приглашен также посол Сербии в РФ Славенко Терзич, однако в отличие от своих коллег он провел в ведомстве рабочую встречу, в ходе которой подтвердил дружеский настрой Белграда по отношению к Москве.
Куда завели парламент дипломатические игры, в которые ввязалась Молдова >>>
"По вопросу высылки дипломатов у Сербии ясная и четкая позиция, Сербия не рассматривает вопроса высылки российских дипломатов. Потому что у нас существуют очень дружеские отношения, которые мы сегодня развиваем и будем развивать в будущем", — сказал Терзич.
Помимо Сербии об отказе высылать российских дипломатов ранее заявили Австрия, Словения, Греция, Кипр, Болгария, Португалия.
Румыния передумала враждовать?
В то же время министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану не исключает, что в ближайшее время встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве или в Бухаресте. Об этом глава румынской дипломатии заявил в интервью журналистам.
"Хочу сказать, что такая встреча не может состояться без наличия определенных элементов консенсуса, которые позволят реализовать соглашения между двумя министрами иностранных дел", — добавил Мелешкану.
Он подчеркнул, что Бухарест и Москва находятся в данный момент в фазе подготовки и уяснения некоторых составляющих отношений Румынии и России.
"Конечно, если будут положительные изменения, на что мы надеемся и чего хотим, думаю, что мы добьемся результата. Мы должны пройти через этот этап, чтобы перейти к более важным контактам", — заявил Мелешкану.
А высылку российского дипломата из страны Мелешкану объяснил тем, что Бухарест не хотел конфликтовать с Россией, но и Великобританию захотел поддержать.
Ледниковый период: НАТО высылает военных атташе, что дальше? >>>
"Это относительно мягкая мера. Нужно солидаризироваться с британцами, но без конфронтации с Россией", — сказал глава румынской дипломатии, добавив, что отношения с Москвой должны быть у Бухареста предсказуемыми, основанными на принципах международного права.
А пока что Россия высылает одного румынского дипломата в ответ на действия Бухареста.