Зеркальные меры России - хроника пятницы

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Трое дипломатов-сотрудников Посольства Молдовы в России будут высланы, сообщили в пятницу в министерстве иностранных дел России.

© Sputnik/ Валерий Мельников МИД России зеркально ответил на высылку своих дипломатов

Эти меры были предприняты в ответ на высылку из Молдовы троих российских дипломатов, о чем в четверг официально сообщили в министерстве иностранных дел и евроинтеграции страны. В ведомстве заявили, что это решение является "знаком солидарности" с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери.

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Также 19 стран Евросоюза, США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов.

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Но уже в пятницу в МИД России были вызваны руководители дипмиссий не только Молдовы, но и Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии. Словом — всех тех стран, которые решили остаться без ряда сотрудников посольств России.

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"Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого "дела Скрипалей" российская сторона объявляет "persona non grata" соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации", — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства России.

Высылки продолжатся

Как уточнили в МИД, поскольку "в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, то Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств".

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В частности, послу Великобритании в России Лори Бристоу в МИД РФ "заявлен решительный протест в связи с провокационными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств". Дипмиссия в течение месяца будет должна выслать дополнительное число дипломатов для установления паритета с посольством РФ в Лондоне.

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Послу США в РФ Джону Хантсману было заявлено о российском ответе еще накануне в четверг. Исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников американского посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата. Кроме того, закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге. Комментируя этот шаг Москвы, представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что Россия не заинтересована в диалоге с США, а высылка американских дипломатов и закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге является "неоправданным шагом".

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"Мы не согласны с такой оценкой, вы знаете, что Россия была вынуждена предпринять ответные шаги в ответ на те недружественные, неконструктивные, незаконные действия, в данном случае связанные с высылкой наших дипломатов и закрытием консульского учреждения, совершенные Вашингтоном", — заявил в пятницу днем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Позиция Сербии

Примечательно, что в пятницу в МИД РФ был приглашен также посол Сербии в РФ Славенко Терзич, однако в отличие от своих коллег он провел в ведомстве рабочую встречу, в ходе которой подтвердил дружеский настрой Белграда по отношению к Москве.

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"По вопросу высылки дипломатов у Сербии ясная и четкая позиция, Сербия не рассматривает вопроса высылки российских дипломатов. Потому что у нас существуют очень дружеские отношения, которые мы сегодня развиваем и будем развивать в будущем", — сказал Терзич.

Помимо Сербии об отказе высылать российских дипломатов ранее заявили Австрия, Словения, Греция, Кипр, Болгария, Португалия.

Румыния передумала враждовать?

В то же время министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану не исключает, что в ближайшее время встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве или в Бухаресте. Об этом глава румынской дипломатии заявил в интервью журналистам.

"Хочу сказать, что такая встреча не может состояться без наличия определенных элементов консенсуса, которые позволят реализовать соглашения между двумя министрами иностранных дел", — добавил Мелешкану.

Он подчеркнул, что Бухарест и Москва находятся в данный момент в фазе подготовки и уяснения некоторых составляющих отношений Румынии и России.

"Конечно, если будут положительные изменения, на что мы надеемся и чего хотим, думаю, что мы добьемся результата. Мы должны пройти через этот этап, чтобы перейти к более важным контактам", — заявил Мелешкану.

А высылку российского дипломата из страны Мелешкану объяснил тем, что Бухарест не хотел конфликтовать с Россией, но и Великобританию захотел поддержать.

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"Это относительно мягкая мера. Нужно солидаризироваться с британцами, но без конфронтации с Россией", — сказал глава румынской дипломатии, добавив, что отношения с Москвой должны быть у Бухареста предсказуемыми, основанными на принципах международного права.

А пока что Россия высылает одного румынского дипломата в ответ на действия Бухареста.