Путин подписал указ об отставке губернатора Кемеровской области Тулеева

Ранее Аман Тулеев объявил о решении покинуть занимаемую им должность в связи с недавней трагедией в Кемерово, унесшей жизни десятки людей. Он считает свое решение "единственно верным".

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, сообщается в воскресенье на сайте администрации президента России.

© Sputnik/ Александр Кряжев Глава Кемеровской области Аман Тулеев покидает свой пост

"В связи с заявлением губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 и подпунктом "а" пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" постановляю: Принять отставку губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. по собственному желанию", — говорится в указе.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел ровно неделю назад. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В Кузбассе был объявлен трехдневный траур. В минувшую среду, 28 марта в России стало общенациональным днем траура.

73-летний Тулеев возглавлял область с 1997 года.