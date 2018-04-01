Российские дипломаты вернулись из США

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Автобусы с российскими дипломатами, высланными из США, покидают международный аэропорт Внуково, передает корреспондент РИА Новости.

Некоторые дипломаты, предположительно, уехали из Внуково самостоятельно.

Два самолета летного отряда "Россия" приземлились в терминале 2 аэропорта в воскресенье. Один вылетел из Вашингтона в Москву, второй сделал посадку в Нью-Йорке, чтобы забрать дипломатов, которые работали в ООН.

В общей сложности в субботу из США улетел 171 человек.

В понедельник ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

В четверг МИД РФ вызвали посла США в РФ Джона Хантсмана, где ему заявили, что, исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата. Кроме того, закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге.

Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Российский МИД направил внешнеполитическому ведомству Великобритании ноту со списком из 14 вопросов>>>>