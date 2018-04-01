Мединский: Москва не собирается разрывать культурные связи с Лондоном

Ранее посольство России в Лондоне предупредило о возможном росте антироссийских настроений в этой стране и попросило россиян тщательно взвесить необходимость поездок в Британию.

КИШИНЕВ 1 апр — Sputnik. Россия не станет разрывать культурные связи с Британией, несмотря на сложные отношения двух стран. Кроме того, сохранятся также и программы культурного обмена. Об этом сообщил российским журналистам министр культуры Владимир Мединский.

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Ранее посольство России в Лондоне предупредило о возможном росте антироссийских настроений в этой стране и попросило россиян тщательно взвесить необходимость поездок в Британию.

"Мы не собираемся разрывать культурные связи и отменять программы культурного обмена с Великобританией, которые мы ранее спланировали и уже профинансировали", — сказал Мединский в интервью РИА Новости.

На этой неделе ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина, Молдова и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и уже принимает ответные меры.