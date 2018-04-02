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Переселенцам из Молдовы: почему стоит поехать в Ленинградскую область

© Sputnik/ Александр Гальперин
В России
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Ленинградская область, участвующая в программе переселения соотечественников в России, имеет для возможных будущих жителей России интересные предложения.

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Ленинградская область с 2015 года участвует в реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

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Почему именно Ленинградская область

Территорией вселения является вся Ленинградская область, которая включает в себя 17 муниципальных районов и один городской округ. Отметим, что Санкт-Петербург — самостоятельный субъект Российской Федерации, в состав Ленинградской области не входит и в реализации Госпрограммы не участвует.

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Наиболее перспективные для переселенцев — это Кингисеппский и Тихвинский муниципальные районы Ленинградской области. Здесь наиболее динамично социально-экономическое развитие, ведется строительство новых предприятий и социально значимых объектов, в том числе ОАО "Морской торговый порт Усть-Луга" и ЗАО "Тихвинский вагоностроительный завод".

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Кто может переехать по Госпрограмме

Участниками Госпрограммы в Ленинградскую область могут стать:

— граждане трудоспособного возраста, владеющие русским языком, имеющие среднее профессиональное или высшее образование со стажем работы по профессии (специальности) в соответствии с имеющимся образованием не менее одного года за последние 10 лет;

— студенты, которые обучаются на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования по специальностям, востребованным на местном рынке труда.

Кому могут отказать

Отказать соискателю на участие в программе переселения могут, если:

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— нет необходимого уровня образования, опыта и стажа работы для трудоустройства по указанной в заявлении профессии;

— отсутствие вакансий для соотечественника, соответствующих его профессии, профессиональной квалификации, стажу и опыту работы на территории муниципальных образований Ленинградской области.

Кого ждут больше всех

Наиболее востребованные специальности на территории Ленинградской области:

— медицинские работники,

— инженеры,

— учителя,

— швеи,

— водители,

— монтажники,

— слесари,

— каменщики,

— машинисты.

Где искать информацию

Для желающих стать участниками Госпрограммы в регионе создан специальный сайт — "Территория труда" (www.территориятруда.рф), на котором размещена вся информация о региональной программе переселения.

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Сайт содержит полезную информацию о Ленинградской области, возможности трудоустройства, получении социальных услуг, об административных процедурах, которые предстоит пройти для получения гражданства России.

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Там же, на сайте, граждане имеют возможность в онлайн-режиме пройти тест и выяснить, смогут ли они стать участником Госпрограммы в Ленинградскую область.

По вопросам участия в Государственной программе переселения в Ленинградскую область необходимо обращаться в уполномоченный орган исполнительной власти по реализации программы — Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области и Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Агентство трудовых ресурсов" (http://job.lenobl.ru, https://tt47.ru).

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Теги:
программа переселения, Ленинградская область, Молдова, Россия
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