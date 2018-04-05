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"Встречи в России": Кишинев и Тирасполь удивят зрителей в Питере

© Sputnik / Сергей Пятаков
В России
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Международный театральный фестиваль "Встречи в России" в 20-й раз соберет в Санкт-Петербурге театральные коллективы стран СНГ и Балтии.

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Фестиваль "Встречи в России", в котором принимают участие русскоязычные театры из стран ближнего зарубежья, пройдет в театре-фестивале "Балтийский дом" с 5 по 11 апреля.

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из архива театра "С улицы Роз"
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От нашей страны в Питер отправятся представители сразу двух творческих коллективов.

Приднестровский государственный театр драмы и комедии имени Надежды Аронецкой (Тирасполь) представит спектакль по рассказам Леонида Андреева "Черный квадрат" главного режиссера Дмитрия Ахмадиева.

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Государственный молодежный театр "С улицы Роз" (Кишинев) покажет спектакль "В небеса", поставленный художественным руководителем театра Юрием Хармелиным по произведениям Даниила Хармса.

"Основной темой Международного театрального фестиваля "Встречи в России" станет русская классика и ее интерпретации ведущими русскоязычными театрами стран ближнего и дальнего зарубежья", — отметили организаторы.

Подарком для зрителей и участников фестиваля станет премьерный показ спектакля  "Театральный роман" театра-фестиваля "Балтийский дом"по произведению Михаила Булгакова в постановке Леонида Алимова.

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Теги:
театр, "Встречи в России", Санкт-Петербург, Культура и искусство
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