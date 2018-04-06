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Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором

Депутат Госдумы: жаль, если из-за позиции Дурова Telegram заблокируют

© Sputnik/ Кирилл Каллиников
В России
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В среду, 4 апреля, истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. По словам адвоката Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила Роскомнадзор о невыполнимости требования по техническим причинам.

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Роскомнадзор подал исковое заявление в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к Telegram в России. Юристы Telegram заявили, что подготовят возражения по иску о блокировке. Ситуацию прокомментировал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, отмечает РИА Новости. 

"Telegram — удобный мессенджер, быстрый, простой, я им с удовольствием пользуюсь. Будет жаль, если из-за неконструктивной позиции собственника этот мессенджер будет заблокирован в России. Придется тогда перейти на какой-нибудь другой, вариантов много", — сказал Горелкин.

Парламентарий уверен, что спецслужбы ведущих держав могут взломать любой код, и мессенджеры для них не проблема.

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И в данном случае сотрудники ФСБ "наверняка уже давно могут читать переписку в Telegram".

"Все крупные соцсети и другие интернет-ресурсы сотрудничают с государствами, в которых работают. Telegram не должен быть исключением. Но господин Дуров хочет показать себя несгибаемым борцом за свободу, получить на этом репутационный капитал, который потом монетизирует. Жаль, если из-за позиции Дурова Telegram заблокируют", — добавил он.

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Теги:
блокировка, Telegram, Россия, Общество
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