Владимир Путин поздравил всех православных с Пасхой

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил православных с праздником Пасхи, сообщает пресс-служба Кремля.

"Великий праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и любви, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним. Объединяет людей вокруг непреходящих духовных ценностей и идеалов. В эти весенние, наполненные искренней радостью дни мы явственно понимаем, как важны для нас отеческие традиции и обычаи", — говорится в сообщении главы государства.

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Также Путин направил поздравление патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором отметил, что православная церковь под его предстоятельством укрепляет и развивает многовековые духовные, культурные традиции народа, проводит важную социальную работу и многое делает для воспитания подрастающего поколения, поддержания гражданского мира и согласия в обществе.