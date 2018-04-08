"Безудержная энергия" - Самойлова похвалила группу DoReDos

Певица Юлия Самойлова, которая выступит от России на "Евровидении, представила песню I Won't Break, которую слушатели встретили продолжительными овациями: на одной сцене с артисткой также выступила молдавская группа DoReDos.

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Официальные pre-party "Евровидения", где представитель России презентует свою песню, ежегодно проходят в Москве незадолго до начала конкурса. В этом году вечеринка пришлась на день рождения певицы Юлии Самойловой, которая выступит весной в Лиссабоне во втором полуфинале под шестым номером.

© Sputnik/ Алексей Филиппов Первый канал: песня Самойловой получилась очень личной

В свой день рождения певица впервые исполнила песню I Won't Break для поклонников конкурса "Евровидение" в Vegas Кунцево. Зрители встретили ее выступление бурными аплодисментами и хором подпевали главным строчкам композиции. После песни толпа не отпускала исполнительницу со сцены, скандируя "С днем рождения!" сперва на русском, а после и на английском языках, отмечает РИА Новости.

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Певица рассказала журналистам, что подготовка к конкурсу идет полным ходом: сейчас в ее расписании нет ни одной свободной минуты, поскольку она репетирует практически каждый день.

"Морально я готова. Эта песня позволяет узнать меня… В нашем выступлении будут и танцоры, и бэк-вокалисты, и я. Костюмы уже подобраны. На сцене будет изображено подобное тому, что вы видели в клипе", — сказала Самойлова журналистам на красной дорожке.

По словам артистки, с песнями своих конкурентов она уже ознакомилась — Самойлова отметила "безудержную энергию" группы DoReDos из Молдовы.

Специальным гостем вечера стал Филипп Киркоров, для которого "Евровидение" уже давно — не просто конкурс. Он сам был участником смотра в 1995 году, а последние десять лет неоднократно становился наставником для молодых артистов, которые отправляются в это волнительное музыкальное путешествие. В этом году счастливчиками стали представители группы DoReDos.

В беседе с журналистами Киркоров положительно оценил песню Юлии Самойловой I Won't Break. "Каждая страна выбрала лучшую песню", — подчеркнул он и добавил, что поддерживает Самойлову.

"В прошлом году Юля перенесла очень серьезную травлю, я считаю, несправедливую. В этом году справедливость восторжествовала, она едет представлять свою страну", — сказал Киркоров.

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Певица Дина Гарипова, которая представляла Россию в 2013 году, призналась, что ее саму конкурс изменил в лучшую сторону, и пожелала Самойловой удачи.

"У Юли достаточно своего внутреннего опыта, силы, она уверена в себе, хорошо держит себя на сцене", — пояснила Гарипова.

Над новой песней для Самойловой работали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Именно эта команда авторов создала композицию Flame Is Burning, с которой певица должна была выступить на конкурсе в прошлом году.